Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,25 değer kaybederek 5.463,26 puana geriledi.

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Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 125,72 puan azalarak 5.463,26'ya indi. Toplam işlem hacmi 38,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,10, holding endeksi yüzde 2,17 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 4,19 ile kimya, petrol, plastik oldu.