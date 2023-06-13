Maviye Sürgün Hasan kim oynuyor, gerçek adı nedir? Bülent Şakrak tüm dizileri

Show TV'nin merakla beklenen dizisi Maviye Sürgün ilk ekran sınavını verdi. Konusu kadar oyuncu kadrosu Maviye Sürgün Hasan kimdir? Show Tv Maviye Sürgün başrolünde oynayan Hasan kimdir? Maviye Sürgün Hasan gerçek adı ne? Maviye Sürgün dizisinde Ali'nin arkadaşı Hasan gerçek adı ne? Bülent Şakrak kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?Abone ol
Maviye Sürgün Hasan kimdir? Show Tv Maviye Sürgün dizisi Hasan kimdir? Yeni dizi Maviye Sürgün başrolünde oynayan Hasan kimdir? Maviye Sürgün Hasan gerçek adı ne? Maviye Sürgün Hasan karakterini oynayan Bülent Şakrak kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Bülent Şakrak kimdir? Bülent Şakrak'ın oynadığı diziler, Bülent Şakrak dizileri, Bülent Şakrak instagram hesabı, Bülent Şakrak hakkında bilgiler ve Bülent Şakrak sosyal medya hesapları:
Maviye Sürgün Hasan kimdir?
Maviye Sürgün dizisinin karakterlerinden birisi olan Hasan rolünde Bülent Şakrak'ı izleyeceğiz. Bülent Şakrak, Maviye Sürgün Hasan rolünü oynuyor.
Maviye Sürgün Hasan Karakteri kimdir?
Show Tv'nin yeni yaz dizisi Maviye Sürgün karakterleri arasında Hasan çok merak ediliyor. Sezonun yeni dizileri arasına katılacak olan Maviye Sürgün Hasan rolünde Bülent Şakrak karşımıza çıkacak. Hasan, Maviye sürgün dizisinde başrolümüz Ali'nin en yakın arkadaşı olarak karşımıza çıkacak Bülent Şakrak 45 yaşında. Oyuncu Bülent Şakrak 1977 yılında İstanbul’da doğdu. Oyuncu Bülent Şakrak İstanbul'da doğdu. Ama ailesi Makedonya göçmeni. İStanbul'da doğmuş olmasına rağmen Bülent Şakrak aslen Bursa Gemlikli'dir.
Bülent Şakrak ilk eşi kim?
Özge Borak ile 2006 yılında evlenen Bülent Şakrak 2010 yılında ilk eşinden ayrıldı. Ceyda Düvenci ile 2015 yılında evlenen Bülent Şakrak, 8 yıldır Ceyda Düvenci ile evli.
Bülent Şakrak Ceyda Düvenci boşanıyor mu?
Geçtiğimiz günlerde haberlere düşen boşanma konusu hakkında tam bir netlik yok. Çiftin boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti. Geçtiğimiz gün Ceyda düvenci aile fotoğrafını paylaştı ve şimdilik ne yapacaklarını bilemiyoruz.
Bülent Şakrak oynadığı diziler
1996 yılında Bizim aile dizisi ile ilk dizi deneyimini yaşayan Bülent Şakrak, pek çok dizi ve filmde rol almıştır. Kınalı Kar, Sihirli Annem, Eşref Saati, Kurtlar Vadisi Pusu, Ayrılsak da Beraberiz, Hangimiz Sevmedik, Sefirin Kızı ve Misafir dizilerinde rol aldı. En son Netflix'teki Erşan Kuneri dizisinde rol almıştı.
Maviye Sürgün - 2023
Erşan Kuneri - 2022
Misafir - 2021
Sefirin Kızı - 2020
Hangimiz Sevmedik - 2016
Ayrılsak da Beraberiz - 2015
Neyin Eksik? - (2013)
Karanlıklar Çiçeği - 2012
İki Yaka Bir İsmail - 2012
Arka Sokaklar - 2011
İzmir Çetesi - 2011
Yıldız Masalı - 2011
Çete - 2010
Küçük Kadınlar - 2009
Kurtlar Vadisi Pusu - 2009
Eşref Saati - 2008
Gece Gündüz - 2008-2009
Zeliha'nın Gözleri - 2007
Güzel Günler - 2007
Karınca Yuvası - 2006
Sensiz Olmuyor - 2005
Kısmet -2005
Beni Bekledinse - 2004
Sihirli Annem - 2003
Kumsaldaki İzler - 2002
İki Arada - 2002
Kınalı Kar - 2002
Pembe Patikler - 2002
Yılan Hikayesi - 1999
Bizim Aile - 1996
Bülent Şakrak sosyal medya hesapları
@bulentsakrak_
Maviye Sürgün dizisi konusu
Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda’nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih’in (Hakan Salınmış) yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre sonra Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur.
Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne’dir (Damla Sönmez). Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir.
Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır. Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış̧ yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur.