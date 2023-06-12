Melek Mosso ‘helalleşmek istiyorum’ diyerek özür diledi! AK Partili Başkan'a tepki yağıyor
Şarkıcı Melek Mosso, PowerTürk Müzik Ödülleri töreninde aldığı ödülü "yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınlara" armağan etti. O günden bu yana iktidara yakın isimlerin hedefinde olan Melek Mosso, AK Partili Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde sahneye çıkıp özür diledi. Mosso'yu sahneye çıkartan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e tepki yağdı.
57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali şarkıcılar Gökhan Tepe ve Melek Mosso konserleriyle sona erdi. AK Partili Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde, Melek Mosso'nun sahneye çıkartılması ve sahnede AK Partili Belediye Başkanı'nın Mosso'nun elini öpüp sarılması tepki çekti. Mosso ise "Sizlerle helalleşmek istiyorum" diyerek sahneden bir kez daha özür diledi.
Tek maksadım kadına şiddete dikkat çekmekti
Festivalde sahneye çıkan Melek Mosso, repertuvarındaki “Sabahçı kahvesi”, “Yıllar affetmez”, “Gel desem de gelme” gibi şarkıları söyledi. Konserde seyirciye seslenen Mosso, son günlerde bir konuşması nedeniyle gündemde bulunduğunu ancak tek maksadının kadına şiddete dikkati çekmek olduğunu söyledi. Son günlerde gündemi yersizce meşgul ettiğini ifade eden Mosso, şöyle konuştu:
“Sizlerle helalleşmek istiyorum. Son bir haftadır gündemi yersizce meşgul ettiğimin çok farkındayım ve bunun için çok çok üzgünüm. Öncelikle bilin isterim ki bizler kim ne söylerse söylesin asla ayrışan, asla birbiriyle düşman olan bir millet değiliz. Kim ne yaparsa yapsın asla böyle bir millet olmayacağız. Birbirimizi çok sevmeye devam edeceğiz. Ben, kuzenini bir kadın cinayetine kurban vermiş bir kız çocuğu olarak bir şeyler söylemek istedim. Kadın cinayetlerini, kadın tacizlerine ses çıkarmak istedim.”
Erdoğan en sert düzenlemeleri yapacak
Konuşması nedeniyle kırdığı herkesten özür dilediğini ifade eden Mosso, “Başka şekilde anlaşıldı ama şunu belirtmek isterim ki buna da inanıyorum bu acılar siyaset üstü acılardır. Şuna inanıyorum Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bundan sonra bununla ilgili en sert uygulamaları, en sert düzenlemelerini yapacağına inanıyorum.” dedi.