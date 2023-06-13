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Fenerbahçe ile anılan Sergen Yalçın'dan flaş açıklama!

Fenerbahçe ile anılan Sergen Yalçın'dan flaş açıklama!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için adı geçen isimlerden olan Sergen Yalçın, henüz kendisine teklif gelmediğini ancak teklif gelmesi durumunda oturup konuşabileceklerini söyledi.

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Sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Jorge Jesus'a veda eden Fenerbahçe'de göreve kimin getirileceği büyük merak konusu. Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük için adı geçen isimlerden olan Sergen Yalçın ilk kez konuştu.

Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre, Sergen Yalçın yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'den kimse beni aramadı. Teklif gelmesi durumunda, oturur konuşuruz." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı'nın da adı geçiyor

Fenerbahçe'de Sergen Yalçın'ın dışında Abdullah Avcı, Vincenzo Montella ve Lucescu'nun ismi de teknik direktörlük için anılıyor.

NTV'nin haberine göre, Fenerbahçe, Abdullah Avı ile ön görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli hocanın kısa süre içerisinde Ali Koç'a detaylı bir sunum yapacağı iddia edildi.

Sarı-lacivertlilerin yeni hocasının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

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