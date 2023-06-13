Gizem Uzuner görevden alındı mı, neden görevden alındı? Gizem Uzuner yerine kim geldi?

Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan 44 yaşındaki Hafize Gaye Erkan koltuğuna oturdu ve ilk iş olarak Merkez Bankası'nın İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner'i görevinden aldı. Bu sıcak gelişme sonrası Gizem Uzuner neden görevden alındı, yerine kim geldi soruları da merak edildi. Peki kimdir Gizem Uzuner, kaç yaşında, evli mi, boşandı mı?

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Mehmet Şimşek, ekonominin başına geçmesinin ardından ABD'de Dahi Türk Kızı olarak alınan Hafize Gaye Erkan'ı Merkez Bankası'nın başına geçmesi ile ikna etmeye başlamıştı. İkna çalışmaları başarılı oldu ve Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası'nın başına geçti ve bankanın ilk kadın başkanı oldu. Koltuğuna oturan Hafize Gaye Erkan ilk iş olarak Gizem Uzuner'i görevden aldı. Gizem Uzuner Merkez Bankası'nda İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Bu gelişme sonrası herkes Gizem Uzuner neden görevinden ayrıldı, yerine kim geldi sorularına yanıt aramaya başladı. 2018 yılında Mehmet Gençtürk ile evlenen Gizem Uzuner eşinden boşandı mı?

Gizem Uzuner kimdir, neden görevden alındı?

Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı’na atanan Hafize Gaye Erkan, bankada ilk görev değişikliğine imza attı. Bankanın İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner’in görevden alındığı öğrenildi.

44 yaşındaki Hafize Gaye Erkan, 9 Haziran’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararı ile TCMB Başkanlığı’na atanmış ve Şahap Kavcıoğlu’ndan görevi devralmıştı.

Gizem Uzuner, BloombergHT TV'de sunuculuk yaparken, 2022 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak atanmıştı.



İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü görevinden alınan Gizem Uzuner'in Merkez Bankası bünyesinde kalıp kalmayacağı ise açıklanmadı.

Gizem Uzuner kimdir?

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü mezunu olan Gizem Uzuner, lisans eğitiminin bir kısmını Sofya’da MT&M College’da okudu. Yüksek lisansını ise Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Financial Economics bölümünde tamamladı. Lisans eğitimi esnasında Amerika ve Yunanistan'da çeşitli şirketlerin finans departmanlarında çalıştı.

Türkiye’de ise Gedik Yatırım Holding Kaldıraçlı İşlemler Departmanı'nda ve Destek Menkul Değerler'de araştırma bölümünde görev aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yetkilendirmesiyle Türev Araçlar ve İleri Düzey lisanslarına sahip. 2015'de kadrosuna dahil olduğu Bloomberg HT’de Araştırma Müdürü olarak kariyerine devam etti.



2022 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak atandı. Gizem Uzuner, Merkez Bankası'nın yeni patronu Gaye Erkan tarafından Haziran 2023'te görevden alındı.