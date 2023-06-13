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Şampiyon Galatasaray'ın bayrağı İstanbul Boğazı'nda!
Spor Toto Süper Lig'de 23. kez şampiyon olan Galatasaray'ın sarı kırmızılı bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'ne asıldı.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’ın bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne asıldı.
Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın bayrakları, İstanbul'da köprülere asıldı.
23. şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı takımın bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanıyor. Galatasaray en son 2019 yılında bayrağını köprüye asmıştı.