Et ve Süt Kurumu’nda büyükbaş hayvana eziyet ettiler! Vicdanları sızlatan olayda yeni gelişme

ADANA Et ve Süt Kurumu’nda görevli iki çalışan, büyükbaş hayvana kötü muamele yaptığı için adliyeye sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Et ve Süt Kurumu’nun Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı’ndaki kombinasında meydana geldi. Kesime hazırlanan bir büyükbaş, huysuzlandı. Görevliler hayvana müdahale ederek yere yatırdı. Hayvanın sakinleşmemesi üzerine kombinadaki personel M.A.T. ve İ.G., başına sopayla defalarca vurarak hayvanı bayıltmak istedi. Yaşanan anlar başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada yayınlandı.



Akşam saatlerinde Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamayla, M.A.T. ile İ.G.'nin gözaltına alındığı bildirildi. Şüpheliler, ifadelerinde büyükbaşın kafeste kaldığı için huysuzlandığını ve kaçmaya çalıştığını belirterek, sakinleştirmek için önce su sıktıklarını, ardından da başına vurduklarını öne sürdü.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.