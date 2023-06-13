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Gizem Uzuner kimdir, kaç yaşında? Gizem Uzuner evli mi, eşi Mehmet Gençtürk'ten ayrıldı mı?

Gizem Uzuner kimdir, kaç yaşında? Gizem Uzuner evli mi, eşi Mehmet Gençtürk'ten ayrıldı mı?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Gizem Uzuner'i görevinden almasının ardından Gizem Uzuner'in hayatı da merak konusu oldu. 34 yaşında olan Gizem Uzuner Merkez Bankası'nın İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. İstanbul doğumlu olan Gizem Uzuner, 2018 yılında Mehmet Gençtürk ile evlenmişti.

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Gizem Uzuner, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından görevin alındı. Deneyimli spiker Merkez Bankası'nın İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Hafize Gaye Erkan tarafından görevinden alınan Gizem Uzuner bu sıcak gelişmenin ardından hayatı ve kariyeri ile merak konusu oldu. 34 yaşında olan Gizem Uzuner İstanbul doğumlu. 2018 yılında Mehmet Gençtürk ile evli olan Gizem Uzuner eşinden boşandı mı, hala evli mi bilinmiyor. Peki Gizem Uzuner ne mezunu nerelerde çalıştı? İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü görevinden alınan Gizem Uzuner'in Merkez Bankası bünyesinde kalıp kalmayacağı ise açıklanmadı. 

Gizem Uzuner, BloombergHT TV'de sunuculuk yaparken, 2022 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak atanmıştı. 

Gizem Uzuner kimdir?

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü mezunu olan Gizem Uzuner, lisans eğitiminin bir kısmını Sofya’da MT&M College’da okudu. Yüksek lisansını ise Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Financial Economics bölümünde tamamladı. Lisans eğitimi esnasında Amerika ve Yunanistan'da çeşitli şirketlerin finans departmanlarında çalıştı.

Türkiye’de ise Gedik Yatırım Holding Kaldıraçlı İşlemler Departmanı'nda ve Destek Menkul Değerler'de araştırma bölümünde görev aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yetkilendirmesiyle Türev Araçlar ve İleri Düzey lisanslarına sahip. 2015'de kadrosuna dahil olduğu Bloomberg HT’de Araştırma Müdürü olarak kariyerine devam etti.

2022 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak atandı. Gizem Uzuner, Merkez Bankası'nın yeni patronu Gaye Erkan tarafından Haziran 2023'te görevden alındı. 

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