Survivor Özgür Tetik kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Özgür Tetik ne iş yapıyor, mesleği ne?

Survivor 2023'ün artık sonuna geldik, bu akşam iki isimden biri Survivor 2023'ün şampiyonu olacak. Kuruçeşme Açıkhava'da yapılacak olan Survivor finaline kalan isimlerden biri de Özgür Tetik oldu. Yarışma boyunca hem karakteri hem de performansı ile SMS oylarında birinci çıkan Survivor Özgür'ün hayatı da merak edildi. Hem sporcu hem de antrenör olan Özgür Tetik aslen Yalovalı ve 48 yaşında. Avusturya da Crossfit eğitimi alan Survivor Özgür, evli mi, eşi Tuğba Tetik kimdir?

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Zorlu parkurları ile bu yıl da unutulmaz anlar yaşatan Survivor 2023 bu akşam unutulmaz bir finalle sona erecek. Şampiyonluk koltuğuna oturacak iki isimden biri olan Özgür Tetik ise yarışmasın en iddialı isimlerinden birisi. Hayranları Survivor Özgür'ü çoktan birinci ilan etse de resmi sonuçlar bu akşam noter huzurunda belli olacak. Büyük final öncesi Survivor Özgür'ün hayatı merak konusu oldu. Aslen Yalovalı olan Özgür Tetik, 48 yaşında Survivor'un en yaşlı üyesi oldu. Antrenör olan Özgür Tetik hakkında merak edilen sorulardan biri de evli mi, eşi ya da sevgilisi var mı oldu. Survivor Özgür'ün eşi Tuğba Tetik'tir.

Özgür Tetik kimdir?

Özgür Tetik 1975 yılında Yalova’da dünyaya geldi. Ortaokul yıllaronda basketbola merak saldı ve uzun yıllar basketbol oynadı. Uzun yıllar amatör liglerde oynadı. 1993 yılında kuvvet antrenörlüğü eğitimine başladı.

Hem sporcu hem de antrenör olarak uzun süre kuvvet antrenmanları uyguladı ve uygulattı. 2002 senesinde triathlon ile tanıştı ve olimpik triathlon branşında yarıştı.

Daha sonra ki yıllar eğitimine devam ederek ve çeşitli kulüpler de çalışarak kendini geliştirdi. NPTI level3 ve fitness federasyonu level2 antrenörü olan Özgür Tetik, Avusturya da Crossfit eğitimi aldı. Latin danslarıyla da uzun yıllar ilgilendi. Gösterilere, yarışlara katıldı ve eğitmenliğini yaptı.

2 senelik triatlon macerasından sonra sadece koşu yarışlarına katıldı. Yarı maraton ve maraton branşlarında yarıştı ve 2008 yılından sonra sadece koşu, kuvvet antrenörlüğünde uzmanlaştı. 2010 yılında hayatına yepyeni bir heyecan girdi ve ultra maratonlarda yarışmaya başladı. Son 5 sene içinde 50 km – 100 km ve 250 km’lik etaplarda defalarca yarıştı ve artık sadece ultra maraton yarışçısı olarak spor yaşamını devam ettiriyor.

2014 yılında antrenör eşi Tuğba Tetik ile birlikte Running Academy’i kurdu ve bu kurumun içinde sporcu performans ölçümleri yaptı. Aynı zamanda profesyonel ve amatör sporcuların antrenörlüklerini yapıp, sporcularıyla birlikte birçok uluslararası yarışmalara katıldı.

2016 yılında Technogym ailesi ile çalışmaya başladı ve eğitim almak için Wellness Institute İtalya’ya giderek burada Technogym Master Trainer ünvanını aldı.

Tetik, Technogym Master Trainer olarak Wellness Institute Türkiye eğitim programlarından biri olan koşu eğitimlerini veriyor.