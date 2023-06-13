Terlememek için yaptırdığı botoks nedeniyle ölüyordu! Başına gelenler korkunç

GAZIANTEP’te yaşayan genç kadın, terlemeyi önlemek amacıyla yaptırdığı botoks nedeniyle az kalsın canından oluyordu. Botoks zehirlenmesi yaşayan ve yoğun bakımı alınan kadın, bulunan panzehirin enjekte edilmesi ile yeniden yaşama tutundu.

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Gaziantep'te yaşayan 31 yaşındaki Y.L, terlemeyi önlemek için yaklaşık bir hafta önce özel bir merkezde ellerine, ayaklarına ve koltuk altlarına botoks işlemi yaptırdı.

İşlemin yapılmasının ardından 3 gün sonra çift görme, kısmi hissizlik, idrar kaçırma şuur bulanıklığı ve oksijen azlığı yaşayan kadın Gaziantep Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvurdu.

İlk belirtilere göre botoks olarak bilinen botulinum zehirlenmesi yaşadığı belirlenen kadın, yoğun bakıma alındı. Ağır semptomlar gösteren kadının yoğun bakım ünitesinde tedavisinde kullanılacak bir panzehirin bulunması için çalışma yürütüldü.

Panzehir Adana'da bulunarak, 112 aracılığıyla hastaneye getirildi. Hemen panzehir uygulanarak tedavisine başlanan kadın, 5 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından yeniden sağlığına kavuşmaya başladı. Servise çıkarılarak tedavisine devam edilen kadın, bir süre kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edilecek.

Hastane İç Hastalıkları ve Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Gülseren Elay, botoks zehirlenmesinin bölgede nadir görülen bir vaka olduğunu belirtti.