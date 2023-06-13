Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini değerlendiren Ekrem İmamoğlu: Mesele İstanbul'dan ibaret değil

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun "İstanbul'u da düşünmek zorundayım" açıklamasını hatırlatarak yönelttiği "Siz aday olursanız İstanbul ne olacak" sorusuna "Kendileri genel başkanımız. İstanbul'u da düşüneceğiz, Ankara'yı da düşüneceğiz, Türkiye'yi de düşüneceğiz, geleceği de düşüneceğiz. Her türlü düşünmek zorundayız. O da bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir nokta İstanbul. Ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil" yanıtı verdi.

Abone ol

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Mayıs – 4 Haziran tarihleri arasında, Bakü'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda, 3 altın, 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazanan İBB Spor Kulübü sporcularını Emingan'daki Beyaz Köşk'te ağırladı.

Sporcuları tebrik eden İmamoğlu, “Sporun kuralları centilmenlik. Dövüş sporlarında daha fazla saygı çerçevesi yüksek. Bir tek politikada saygı biraz az. Onu da düzelteceğiz inşallah” dedi.

İmamoğlu buluşma sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

"Sadece Özgür Özel'le görüşmedim"

"29 Mayıs’ta değişim mesajı vermiştiniz. 30 Mayıs'ta da Özgür Özel’le bir görüşme yaptığınız iddia ediliyor. O görüşmenin ayrıntılarını merak ediyoruz. Kendisinin de kurultay için adı ön plana çıktı. Nasıl yorumlayacaksınız" sorusuna İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

Ben sadece Özgür Özel değil Engin Altay, Engin Özkoç, Selin Sayek hanım, partide aklınıza gelen herkesle o günden bugüne görüştüm. Hala da görüşüyorum.

Dün bile görüştüğüm partinin yöneticileri var. Sadece merkez yöneticileri değil, il yöneticileri, il başkanları, milletvekilleri, parti meclis üyeleri var. Zaten görüşüyordum.

Şimdi daha yoğun görüşüyorum. Çünkü ne demek istediğimi, fikirlerimi, düşüncelerimi kamuoyuna açık olmayacak kısmıyla da parti içi aile içi görüşlerimi onlarla paylaşıyorum. Özgür beyle de o kapsamda görüştük. Sadece tarihi konusunda emin değilim.

Siz 30'u iddia ediyorsunuz ama emin değilim ben tarihinden. Bazılarıyla iki kez, üç kez görüştüğüm de var. Hepsiyle görüşüyorum.

"Partimizin içinde konuşuyoruz"

Özel'in kurultayda CHP genel başkanlığına aday olma sinyali verdiği açıklamasına ilişkin de İmamoğlu “Ben dünkü açıklamasını direkt öyle algılamadım. ‘Her göreve hazırım, her pozisyona hazırım' şeklinde bir yorum olduğunu gördüm. Bir de değişim talebi var. Bu hepimizde var. Konuşuyoruz zaten. Partimizin içinde konuşuyoruz. Sahada ve televizyonlarda değil, partinin içinde konuşmayı ve orada bir olgun çözüm bulmayı hem partimiz hem ülkemiz adına çok önemsiyorum” dedi.

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu yarın görüşecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'ya gidiyor. İmamoğlu'nun yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Yeni dava açıklaması: Uydurma arayışlar nafile

Hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin açılan ve siyasi yasak kararı istenen yeni davayla ilgili soru üzerine de İmamoğlu şu açıklamayı yaptı:

-O hep sıcak bir konu, soğumadı. Beylikdüzü döneminden kalma Danıştay’ın hakkımızda bizim itirazlarımıza dönük bizi haklı bulduğu bir süreçte yeniden İçişleri Bakanlığının dosya, arşiv araştırması gibi böyle bir sürü konuya dahil olduğu konulardan bir tanesi.

-Zaten o soruşturmayı yürüten İçişleri Bakanlığı’ndan siparişle gönderilen kişilere bakarsanız altlığının nereden geldiğini, o iş için nasıl bu insanların motive edildiğini anlarsınız.

-Yargının herkese eşit ve adil şekilde uygulandığı bir ülke hayal ediyoruz. Suçumuz, kusurumuz varsa, görevimiz gereği; ülkemizin, devletimizin her birimine hesap vermeye hazırız. Eksiğimiz varsa onun da gereği neyse onun da cezasını çekmeye hazır oluruz.

-Ama uydurma kavramlar üzerinden, uydurma işler üzerinden arayışlar nafile. Milletin vicdanı onun cevabını verir günü geldiğinde. Onu da en güzel yeri seçim olmuştur.”

"Değişimden neyi kast ediyorsunuz? Genel Başkan değişimini mi kast ediyorsunuz?"

“Değişimden neyi kast ediyorsunuz? Genel Başkan değişimini mi kast ediyorsunuz” sorusuna İmamoğlu “Çok geniş bir çerçevesi var. Parti içindeki münazaralarımız, konuşmalarımız bittikten sonra elbette tam olarak ne arzu ettiğimizi ne istediğimizi kamuoyuyla paylaşırız” yanıtı verdi.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “İstanbul’u da düşünmek zorundayım” açıklaması hatırlatılarak “Siz aday olursanız İstanbul ne olacak” sorusu da yöneltildi.

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Kendileri genel başkanımız. İstanbul’u da düşüneceğiz, Ankara’yı da düşüneceğiz, Türkiye’yi de düşüneceğiz, geleceği de düşüneceğiz. Her türlü düşünmek zorundayız. O da bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir nokta İstanbul. Ama mesele İstanbul’dan da ibaret değil.

Şu anda spor ana konumuz. Şampiyonlarımızın yanındayız. Bence yeterince siyaset cümlesi onların yanında kurduk. Tekrar ifade edeyim. Yani siyasetle ilgili son spotumu şu cümlemden sonra kuracağım size manşet vermek adına. O da şu; lütfen şampiyonlarımızı bol bol tanıtın, anlatın, sporu konuşturun, başarılı olan sporcularımızı, İBB sporcularımızı konuşturun. Onlar sahada şampiyon olmaya devam edecek. Biz de diğer sahalarda şampiyon olmak için mücadelemize devam edeceğiz.

Kılıçdaroğlu ne demişti?