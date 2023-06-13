Şevval Sam, Yasak Elma dizisinin veda yemeğinde yeni sevgilisiyle görüntülendi
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Yasak Elma dizisinde Ender rolüyle beğeni toplayan ve sesiyle de beğenilen Şevval Sam yeni bir aşka yelken açtı. Şevval Sam'ın, Cem Topçuoğlu ile birlikte olduğu iddia edildi.
Eda Ece, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz, Melisa Doğu ve Şebnem Sönmez'in başrolünü paylaştığı Yasak Elma dizisinde 6 sezondur yer alan Şevval Sam, bu sefer de özel hayatıyla gündem oldu.
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Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuktaki başarısıyla konuşulan Şevval Sam, yeni bir aşka yelken açtı.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şevval Sam kalbini Cem Topçuoğlu'na kaptırdı.
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Topçuoğlu reklamcılık sektörünün önde gelen başarılı isimleri arasında yer alıyor.
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