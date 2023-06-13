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Şevval Sam, Yasak Elma dizisinin veda yemeğinde yeni sevgilisiyle görüntülendi

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Şevval Sam, Yasak Elma dizisinin veda yemeğinde yeni sevgilisiyle görüntülendi

Yasak Elma dizisinde Ender rolüyle beğeni toplayan ve sesiyle de beğenilen Şevval Sam yeni bir aşka yelken açtı. Şevval Sam'ın, Cem Topçuoğlu ile birlikte olduğu iddia edildi.

Şevval Sam, Yasak Elma dizisinin veda yemeğinde yeni sevgilisiyle görüntülendi

Eda Ece, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz, Melisa Doğu ve Şebnem Sönmez'in başrolünü paylaştığı Yasak Elma dizisinde 6 sezondur yer alan Şevval Sam, bu sefer de özel hayatıyla gündem oldu.

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Şevval Sam, Yasak Elma dizisinin veda yemeğinde yeni sevgilisiyle görüntülendi

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuktaki başarısıyla konuşulan Şevval Sam, yeni bir aşka yelken açtı.

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Şevval Sam, Yasak Elma dizisinin veda yemeğinde yeni sevgilisiyle görüntülendi

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şevval Sam kalbini Cem Topçuoğlu'na kaptırdı.

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Şevval Sam, Yasak Elma dizisinin veda yemeğinde yeni sevgilisiyle görüntülendi

Topçuoğlu reklamcılık sektörünün önde gelen başarılı isimleri arasında yer alıyor.

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