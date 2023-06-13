Survivor Özgür evli mi, hiç evlendi mi, sevgilisi var mı?

Survivor 2023 bu akşam unutulmaz bir finalle sona erecek, iki isimden birisi şampiyon olacak. Şampiyonluk koltuğuna oturan iki isimden birisi de 48 yaşındaki Özgür Tetik oldu. En güçlü aday olarak gösterilen Özgür Tetik'in hayatı da merak konusu oldu. Peki Özgür evlendi mi, Survivor Özgür'ün eşi Tuğba Tetik kimdir?

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Ekranların en zorlu yarışması Survivor 2023 bu akşam unutulmaz bir finalle sona erecek. Şampiyonluk kupasını kaldıracak iki isimden birisi de Özgür Tetik olacak. Yarışmanın en yaşlı ismi olan Survivor Özgür, ilk günden beri hem tavırları, hem sportmenliği hem de efendiliği ile seyircinin takdirini kazandı. 48 yaşında olan Özgür Tetik aslen Yalovalı. Koşu eğitimleri de veren Survivor Özgür, aynı zamanda antrenör. Uzun yıllar basketbol oynadı, amatör liglerde oynadı. Survivor Özgür hakkında merak edilen konulardan biri de özel hayatı oldu. Survivor Özgür'ün eşi Tuğba Tetik'tir.

Özgür Tetik 1975 yılında Yalova’da dünyaya geldi. Ortaokul yıllaronda basketbola merak saldı ve uzun yıllar basketbol oynadı. Uzun yıllar amatör liglerde oynadı. 1993 yılında kuvvet antrenörlüğü eğitimine başladı.

Survivor Özgür evli, eşinin adı ise Tuğba Tetik ve tam bir spor tutkunu.

Hem sporcu hem de antrenör olarak uzun süre kuvvet antrenmanları uyguladı ve uygulattı. 2002 senesinde triathlon ile tanıştı ve olimpik triathlon branşında yarıştı.

Daha sonra ki yıllar eğitimine devam ederek ve çeşitli kulüpler de çalışarak kendini geliştirdi. NPTI level3 ve fitness federasyonu level2 antrenörü olan Özgür Tetik, Avusturya da Crossfit eğitimi aldı. Latin danslarıyla da uzun yıllar ilgilendi. Gösterilere, yarışlara katıldı ve eğitmenliğini yaptı.

2 senelik triatlon macerasından sonra sadece koşu yarışlarına katıldı. Yarı maraton ve maraton branşlarında yarıştı ve 2008 yılından sonra sadece koşu, kuvvet antrenörlüğünde uzmanlaştı. 2010 yılında hayatına yepyeni bir heyecan girdi ve ultra maratonlarda yarışmaya başladı. Son 5 sene içinde 50 km – 100 km ve 250 km’lik etaplarda defalarca yarıştı ve artık sadece ultra maraton yarışçısı olarak spor yaşamını devam ettiriyor.

2014 yılında antrenör eşi Tuğba Tetik ile birlikte Running Academy’i kurdu ve bu kurumun içinde sporcu performans ölçümleri yaptı. Aynı zamanda profesyonel ve amatör sporcuların antrenörlüklerini yapıp, sporcularıyla birlikte birçok uluslararası yarışmalara katıldı.

2016 yılında Technogym ailesi ile çalışmaya başladı ve eğitim almak için Wellness Institute İtalya’ya giderek burada Technogym Master Trainer ünvanını aldı.

Tetik, Technogym Master Trainer olarak Wellness Institute Türkiye eğitim programlarından biri olan koşu eğitimlerini veriyor.