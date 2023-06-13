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Balkondan sokaktaki kavgaya bakıyordu! Sonrası çok feci

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Balkondan sokaktaki kavgaya bakıyordu! Sonrası çok feci

İSTANBUL Üsküdar'da kavga sesini duyarak balkona çıkan kişi mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Üsküdar'daki 4 katlı binanın en üst katında oturan Fahrettin Turun (32), 11 Haziran akşamı sokaktan gelen gürültüler üzerine balkona çıktı. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan kavgada bazı kişiler silahla havaya ateş açtı, balkondaki Turun göğsüne isabet eden mermi nedeniyle ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Turun müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

6 şüpheli gözaltında

Polisin başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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