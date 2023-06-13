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Jorge Jesus Brezilya iddialarına cevap verdi! Dikkat çeken Fenerbahçe sözleri: "Başkan 'Geri geleceksin' dedi"

Jorge Jesus Brezilya iddialarına cevap verdi! Dikkat çeken Fenerbahçe sözleri: "Başkan 'Geri geleceksin' dedi"

Ziraat Türkiye Kupası zaferi sonrası Fenerbahçe'den ayrıldığını açıklayan Jorge Jesus, Portekiz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Brezilya iddalarına cevap veren Jesus'un Fenerbahçe sözleri dikkat çekti. 

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Fenerbahçe'yle Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Jorge Jesus maçtan sonra yaptığı açıklama ile takımdan ayrıldığını açıkladı. 

Ülkesine dönen Jorge Jesus, Portekiz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Geleceğiyle ilgili henüz bir karar vermediğini söyleyen Jesus, "Hayalim bir milli takımla Dünya Kupası'nda yer almak. Hiç Dünya Kupası'na gitmedim. Çok uzun bir sezon geride kaldı. Fenerbahçe'de çalışmak benim için harika bir deneyimdi. İstanbul çok güzel bir şehir. Beni seven bir takımdan ayrıldım. Ay sonuna kadar neler olacağını göreceğiz. Ben de bilmiyorum." dedi.

"Başkan 'Geri geleceksin' dedi"

Brezilya Milli Takımı'ndan kimseyle görüşmediği aktaran Jesus, "Farklı bir organizasyonda mücadele etmek istediğimi söyledim. Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde yer aldım. Fenerbahçe taraftarını hiçbir şeye değişmeyeceğimi, sadece farklı bir rekabet istediğimi bilmelerini istedim. Benim için bir veda yemeği düzenlendi. Hatta başkan bana 'Geri geleceksin' dedi. Brezilya'dan kimse benimle konuşmadı." açıklamasında bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı ayrıca tekrar Portekiz'de çalışmayacağını belirterek, "Portekiz'den 3 kez ayrıldım. Şampiyonluklar kazandım ama tekrar dönme şansım yok." .şeklinde konuşmasını noktaladı.

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