Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Nefise Karatay asıl mesleği nedir?

Ekranların en zorlu yarışması Survivor 2023 bu akşam unutulmaz bir finale sahne olacak ve şampiyon olacak isim belli olacak. İpi göğüslemek için yarışacak isimlerden biri de bu akşam milli atlet olan Nefise Karatay olacak. Henüz 23 yaşında olan ve tam bir spor tutkunu olan Nefise, yarışmanın en favori isimlerinden birisi. Peki Nefise kimdir, sevgilisi var mı? Survivor Nefise asıl mesleği nedir?

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Survivor 2023 bu akşam final ile canlı yayında ekrana gelecek. Finalist koltuğunda oturan isimden birisi de milli atlet Nefise Karatay olacak. 23 yaşında olan Nefise, Almanya doğumlu. Spor hayatına henüz küçük yaşlarda başlayan Nefise Karatay ülkemizin önemli takımlarından Fenerbahçe’de bir dönem sporculuk yapmıştır.

Milli Atlet olan Nefise Karatay, uzun atlama ve engelli kategorilerinde yarışıyor. Nefise’nin hayatı yarı finale kalmasıyla tekrar araştırılmaya başlandı. Peki Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, yarışmacının hayatı…

Nefise Karatay kimdir?

Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Milli atlet olan Karatay, uzun atlama ve engelli atlama arasında kalsa da engelli atlamada mutlu olacağını düşünerek bu alana yöneldi. Annesinin adı Güner, babasının adı Mustafa olan sporcunun bir de erkek kardeşi olduğu biliniyor.

Henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı. Fenerbahçe ile kariyerine başladığı biliniyor. İstanbul'a gelerek spor kariyerine profesyonel olarak yön verdi ve ardından ailesi ile İzmir'e yerleşti. 2023 Survivor'da yarışan isimler arasında bulundu.