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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası KKTC ardından Azerbaycan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurda döndü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarının ardından "TC-TUR" uçağıyla saat 18.18'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Havalimanında Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Ankara'ya geldi.

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