BIST 5.429
DOLAR 23,64
EURO 25,54
ALTIN 1.482,76
HABER /  DÜNYA

Kilisede cinsel istismara tazminat kararı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kilisede cinsel istismara tazminat kararı

ALMANYA'nın Köln kentinde 1970'lerde bir rahip tarafından birçok kez istismara uğrayan ve şu an 62 yaşındaki mağdura mahkeme, Köln Başpiskoposluğunun 300 bin avro tazminat ödemesine karar verdi.

Abone ol

Mağdur, Köln Bölge Mahkemesine açtığı davada, çektiği acı nedeniyle 750 bin avro tazminat talep etti.

Mahkemede, Köln Başpiskoposluğu zaman aşımı talebinde bulunmazken, mahkeme heyeti verdiği kararla piskoposluğun mağdura 300 bin avro tazminat ödemesine hükmetti.

Şimdiye kadar Katolik Kilisesi, taciz ve istismardan etkilenenlere "tanıma ödemeleri" adıyla gönüllü tazminat ödemesi yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Valilik açıklama yaptı! 15 gün boyunca yasaklandı
Valilik açıklama yaptı! 15 gün boyunca yasaklandı
Şanlıurfa'da dehşet anları! Sokak köpeği 4 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı: O anlar kamerada!
Şanlıurfa'da dehşet anları! Sokak köpeği 4 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı: O anlar kamerada!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Antalya'da sağlık personeli koca, doktor karısını öldürüp intihar etti
Antalya'da sağlık personeli koca, doktor karısını öldürüp intihar etti
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Survivor Nefise kaç yaşında, aslen kökeni neresi? Nefise Karatay evli mi, sevgilisi var mı?
Survivor Nefise kaç yaşında, aslen kökeni neresi? Nefise Karatay evli mi, sevgilisi var mı?
Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Nefise Karatay asıl mesleği nedir?
Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Nefise Karatay asıl mesleği nedir?
İngiltere'nin Nottingham kentinde 3 kişi ölü bulundu, 1 kişi gözaltına alındı
İngiltere'nin Nottingham kentinde 3 kişi ölü bulundu, 1 kişi gözaltına alındı
Bakan Mehmet Özhaseki depremlerden etkilenen şehirlerin belediye başkanlarıyla buluştu
Bakan Mehmet Özhaseki depremlerden etkilenen şehirlerin belediye başkanlarıyla buluştu
Feci kazada oğlunu kaybetti! Acılı babanın sözleri yürekleri burktu: "Bu kaza değil, cinayet"
Feci kazada oğlunu kaybetti! Acılı babanın sözleri yürekleri burktu: "Bu kaza değil, cinayet"
Jorge Jesus Brezilya iddialarına cevap verdi! Dikkat çeken Fenerbahçe sözleri: "Başkan 'Geri geleceksin' dedi"
Jorge Jesus Brezilya iddialarına cevap verdi! Dikkat çeken Fenerbahçe sözleri: "Başkan 'Geri geleceksin' dedi"