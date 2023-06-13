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Cumhurbakanı Erdoğan: Doğru yorumlar! Hayırlı olsun

Cumhurbakanı Erdoğan: Doğru yorumlar! Hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinde 'KKTC'den Bakü'ye Uçuş Tanınma Mesajı mı?' sorusuna net cevap verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da, başkent Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Kktc'den Bakü'ye uçuş tanınma mesajı mı?

Erdoğan KKTC ziyaretine ilişkin KKTC'nin tanınması açısından önemli mesajını verdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'dan direk Bakü'ye gelmesi ve dünyaya da KKTC'nin tanınması açısından önemi bir mesaj olduğuna dair yorumlarla ilgili soruya cevap verdi.

CNN Türk'ten Fulya Öztürk'e konuşan Erdoğan KKTC ziyaretiyle ilgili yapılan yorumlar içinse "Doğru yorumlar, hayırlı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'ndan doğrudan Bakü'ye hareket etmişti.

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