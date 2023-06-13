BIST 5.429
DOLAR 23,62
EURO 25,49
ALTIN 1.474,68
HABER /  DÜNYA

Blinken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le bir araya geldi

Blinken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüştü.

Abone ol

Stoltenberg'in resmi ziyareti kapsamında Washington'da bir araya gelen ikili, basına açıklamalarda bulundu.

Blinken, Stoltenberg'e "İttifak tarihinin en kritik döneminde" gösterdiği liderlik için teşekkürlerini ileterek, gelecek ay düzenlenecek NATO Vilnius Zirvesi'nin önemli bir dönüm noktası olacağına işaret etti.

Zirvede, müttefiklerin NATO'nun 5. maddesine olan bağlılığını teyit edeceklerini ifade eden Blinken, savunma kapasitelerinin de artırılmasının beklendiğini söyledi.

Blinken, NATO'nun Stratejik Konsepti çerçevesinde tasarlanan bazı planların da operasyonel hale getirileceğini belirterek, zirveden Ukrayna için bir destek paketinin çıkmasını öngördüğünü dile getirdi.

Pasifikle olan ilişkilerin de geliştirileceğini vurgulayan Blinken, "Müttefiklerin sorunlarını çözmek için çok önemli ve bence gerekli bir sürecin ardından İsveç'in de İttifaka katılma zamanının geldiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Ukrayna ne kadar toprak kurtarırsa, müzakere masasında eli o kadar güçlenir"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD'ye İttifak ve Ukrayna'ya olan desteği için teşekkür ederek, Avrupalı müttefiklerin de kendi paylarına düşeni yaparak Ukrayna'ya milyarlarca dolar ekonomik ve askeri destek sağladıklarının altını çizdi.

Ukrayna'ya sağlanan desteğin sahada fark yarattığını ve Kiev'in sahada ilerleme kaydettiğini söyleyen Stoltenberg, "Ukrayna, sahada ne kadar toprak kurtarırsa, müzakere masasında da eli o kadar güçlenir ve Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, bu çatışmada ve saldırgan savaşta galip gelemeyeceğini anlar" ifadesini kullandı.

Jens Stoltenberg, müttefiklerin ortak savunmaya daha fazla yatırım yapması gerektiğine de dikkati çekerek, "İsveç'in de en yakın zamanda İttifaka tam üye olarak katılmasını bekliyoruz" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İl sayısı 100'e çıkıyor: İşte il olması beklenen ilçeler
İl sayısı 100'e çıkıyor: İşte il olması beklenen ilçeler
Kenya'da "açlık tarikatının" elinden kurtulanlar yemeyi reddedince hapse atıldı
Kenya'da "açlık tarikatının" elinden kurtulanlar yemeyi reddedince hapse atıldı
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
Putin'den yeni gözdağı: Gerekirse uranyumlu silah kullanırız
Putin'den yeni gözdağı: Gerekirse uranyumlu silah kullanırız
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Kimi kastediyorsanız, cesaretiniz varsa söyleyin
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Kimi kastediyorsanız, cesaretiniz varsa söyleyin
Cumhurbakanı Erdoğan: Doğru yorumlar! Hayırlı olsun
Cumhurbakanı Erdoğan: Doğru yorumlar! Hayırlı olsun
Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek
Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Ekrem İmamoğlu: Partideki birçok isimle görüştüm
Ekrem İmamoğlu: Partideki birçok isimle görüştüm
Tanju Özcan, Erdoğan'dan muvafakat istedi
Tanju Özcan, Erdoğan'dan muvafakat istedi