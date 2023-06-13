BIST 5.429
DOLAR 23,64
EURO 25,52
ALTIN 1.477,30
HABER /  POLİTİKA

CHP'de Özgür Özel adaylığını ilan etti

CHP'de Özgür Özel adaylığını ilan etti

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Genel Başkanlığa aday olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi. Adaylıkla ilgili konuşan Özel, "Burası Cumhuriyet Halk Partisi, ben genel başkanlığa adayım" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Halktv'de Timur Soykan, Şule Aydın ve Murat Ağırel'in olduğu Kayda Geçsin programında son günlerde CHP'de sıkça tartışma konularına sebep olan Genel Başkanlık adaylığına ilişkin iddia atıldı.

CHP'li kaynaklardan edindiği bilgiye göre konuşan Cumhuriyet yazarı, gazeteci Murat Ağırel, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in CHP'de Genel Başkanlık yarışında aday olduğunu açıkladı. Ağırel'in aktardığı bilgilere göre "Genel Başkanlıksa Genel başkanlık, hür türlü göreve varım" diyen Özel, "ülke şartları yürü derse yürürüm" şeklinde konuştu.

Gazeteci Murat Ağırel, Özgür Özel ile arasında geçen konuşmayı şu ifadelerle anlattı:

"Kendisini aradım ve özellikle hiç konuyu uzatmadan, dağıtmadan kendisine soru sordum. Şunları söyledi: Elbette Genel Başkanlıksa genel başkanlık, fedakarlıksa fedakarlık, kaybeden takımın santraforu olacağıma şampiyon takımın her mevkiisine adayım dedi. Gerekise sorumluluk, fedakarlık. Ben de varım inançla kararlılıkla burdayım. Çaresiz, seçeneksiz umutsuz değiliz hiçbirimiz. Burası Cumhuriyet Halk Partisi dedi. Özgür Bey genel başkanlığa aday mısınız dedim... İlk defa Evet ben genel başkanlığa adayım Murat Bey dedi."

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'de 9 İl Başkanından Kılıçdaroğlu'na çağrı
CHP'de 9 İl Başkanından Kılıçdaroğlu'na çağrı
Biden'ın yasa dışı para alışverişini gösteren ses kayıtları var
Biden'ın yasa dışı para alışverişini gösteren ses kayıtları var
Trump tutuksuz olarak yargılanmaya devam edecek
Trump tutuksuz olarak yargılanmaya devam edecek
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
Blinken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le bir araya geldi
Blinken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le bir araya geldi
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İl sayısı 100'e çıkıyor: İşte il olması beklenen ilçeler
İl sayısı 100'e çıkıyor: İşte il olması beklenen ilçeler
Kenya'da "açlık tarikatının" elinden kurtulanlar yemeyi reddedince hapse atıldı
Kenya'da "açlık tarikatının" elinden kurtulanlar yemeyi reddedince hapse atıldı
Putin'den yeni gözdağı: Gerekirse uranyumlu silah kullanırız
Putin'den yeni gözdağı: Gerekirse uranyumlu silah kullanırız
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Kimi kastediyorsanız, cesaretiniz varsa söyleyin
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Kimi kastediyorsanız, cesaretiniz varsa söyleyin
Cumhurbakanı Erdoğan: Doğru yorumlar! Hayırlı olsun
Cumhurbakanı Erdoğan: Doğru yorumlar! Hayırlı olsun