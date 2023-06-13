CHP'de Özgür Özel adaylığını ilan etti

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Genel Başkanlığa aday olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi. Adaylıkla ilgili konuşan Özel, "Burası Cumhuriyet Halk Partisi, ben genel başkanlığa adayım" ifadelerini kullandı.

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Halktv'de Timur Soykan, Şule Aydın ve Murat Ağırel'in olduğu Kayda Geçsin programında son günlerde CHP'de sıkça tartışma konularına sebep olan Genel Başkanlık adaylığına ilişkin iddia atıldı.

CHP'li kaynaklardan edindiği bilgiye göre konuşan Cumhuriyet yazarı, gazeteci Murat Ağırel, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in CHP'de Genel Başkanlık yarışında aday olduğunu açıkladı. Ağırel'in aktardığı bilgilere göre "Genel Başkanlıksa Genel başkanlık, hür türlü göreve varım" diyen Özel, "ülke şartları yürü derse yürürüm" şeklinde konuştu.

Gazeteci Murat Ağırel, Özgür Özel ile arasında geçen konuşmayı şu ifadelerle anlattı:

"Kendisini aradım ve özellikle hiç konuyu uzatmadan, dağıtmadan kendisine soru sordum. Şunları söyledi: Elbette Genel Başkanlıksa genel başkanlık, fedakarlıksa fedakarlık, kaybeden takımın santraforu olacağıma şampiyon takımın her mevkiisine adayım dedi. Gerekise sorumluluk, fedakarlık. Ben de varım inançla kararlılıkla burdayım. Çaresiz, seçeneksiz umutsuz değiliz hiçbirimiz. Burası Cumhuriyet Halk Partisi dedi. Özgür Bey genel başkanlığa aday mısınız dedim... İlk defa Evet ben genel başkanlığa adayım Murat Bey dedi."