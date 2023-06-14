İYİ Parti'de gergin toplantı! Meral Akşener böyle meydan okudu...

Seçim yenilisinin ardından peş peşe istifaların yaşandığı İYİ Parti'de Meral Akşener'e karşı bayrak açan parti içi muhalefet, kurultayda aday çıkarmaya hazırlanıyor. Son yapılan GİK toplantısı oldukça gergin geçerken, Akşener muhaliflerine meydan okudu.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önceki gün partisinin genel merkez GİK üyeleriyle yaptığı toplantının gergin geçtiği öğrenildi. Akşener'e seçim sonrası eleştirilerinin artığı ifade edilirken parti kurultayında Akşener'in karşısına farklı adayların çıkabileceği öne sürüldü.

200 kişilik kurucudan 131 kişi kaldı

Cumhuriyet'in haberine göre, GİK'te bazı üyeler, Akşener’e, “200 kişi olan Kurucular Kurulu’nun istifalar nedeniyle 131’e düşmesinden endişe duyduklarını” iletti. “Gergin geçtiği” belirtilen toplantıda, Akşener’e muhalif isimlerin kurultayda aday çıkarabileceği de anlatıldı.

Karşıma isteyen çıkabilir, ben adayım

GİK üyelerinin parti içinde “Hanımefendi (Akşener) parti yönetiminde ‘tek olmadığını’ görsün” yorumları yapıldığını anlattıkları Akşener'in ise muhalif üyelere, “Karşıma isteyen çıkabilir, ben adayım” sözleriyle yanıt verdiği kaydedildi.

Yeni istifalar yaşanabilir...

Haberde ayrıca "Yeni istifaların da yaşanabileceği değerlendirilen toplantı sonrası açıklama yapan İyi Parti sözcüsü Kürşad Zorlu’nun ise kurultaya ilişkin 'Akşener’in etrafında kenetleneceğiz' sözleri dikkat çekti" ifadelerine yer verildi.