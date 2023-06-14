Asgari ücret Temmuz'da kaç lira olacak? Kurban Bayramı öncesi kararı! En fazla 11 bin TL iddiası...

Kaç kişi asgari ücretli çalışıyor

2021 yılı itibarıyla asgari ücretin yüzde 10 fazlası ve altında ücret alan işçilerin oranının yüzde 48.7 olduğu hesaplanıyor. Bu oran özel sektör çalışanlarında ise yüzde 64.7 civarında. Yeni kabine öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Vedat Bilgin, asgari ücrette 500 dolarlık bir seviyeye işaret etmişti.