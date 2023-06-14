Asgari ücret Temmuz'da kaç lira olacak? Kurban Bayramı öncesi kararı! En fazla 11 bin TL iddiası...
Seçim öncesi '500 dolar civarı olacak' denilen asgari ücrete Temmuz zammı için pazarlık başladı. İlk toplantıda rakam konuşulmadı ama ekonomik kriz vurgusu yapıldı. İşçi ve işveren sendikaları Kurban Bayramı öncesi asgari ücret zammını kesinleştirme konusunda anlaştı. Asgari ücretin en fazla 11 bin TL olacağı konuşuluyor...
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücrete Temmuz ek zammı için ilk toplantı yapıldı. Seçim öncesi 500 dolar olarak telaffuz edilen asgari ücret için ilk toplantıda rakam konuşulmadı. Görüşmelerin bayramdan önce tamamlanması beklenirken, 5 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyondan önce düzeltme yapılmış olacak.
Kaç kişi asgari ücretli çalışıyor
2021 yılı itibarıyla asgari ücretin yüzde 10 fazlası ve altında ücret alan işçilerin oranının yüzde 48.7 olduğu hesaplanıyor. Bu oran özel sektör çalışanlarında ise yüzde 64.7 civarında. Yeni kabine öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Vedat Bilgin, asgari ücrette 500 dolarlık bir seviyeye işaret etmişti.
Vedat Bilgin 9 Mayıs'ta 500 dolar açıklaması yaptığında dolar 19.55 liraydı ve 8.506 liralık asgari ücret 435 dolara denk geliyordu. 500 dolar ise 9.780 lira civarındaydı. Bugün ise doların 24 TL sınırında olduğu dikkate alındığında 500 dolarlık asgari ücret 12 bin liraya denk geliyor.
İlk toplantıda rakam konuşulmadı
Türk-İş Heyet Başkanı Veli Solak, "Masada herhangi bir rakam yok. Hayat koşullarına, enflasyona, zamlara uygun bir rakam ortaya çıkartılmalıdır" dedi. TİSK heyeti de Temmuz zammının Kurban Bayramı öncesi netleşmesini istiyor.