Bugüne dikkat Meteoroloji alarm verdi 20 şehirde sağanak bekleniyor! İstanbul, Ankara, İzmir...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. 14 Haziran'da güncel hava durumu verilerine göre Meteoroloji'nin uyardığı şehirlerde sağanak yağış bekleniyor! İşte bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde hava durumu...
14 Haziran Çarşamba gününün hava durumu ayrıntıları belli oldu. Meteoroloji güncel hava verilerini şöyle paylaştı: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Muğla,Aydın'ın iç kesimleri, Malatya, G. Antep ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağmur nerelerde kuvvetli?: Yağışların Aksaray ve Giresun çevreleri ile zamanla Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimleri hariç), Orta Karadeniz...
Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli'nin doğusu, Adana ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklık: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.