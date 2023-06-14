Bugüne dikkat Meteoroloji alarm verdi 20 şehirde sağanak bekleniyor! İstanbul, Ankara, İzmir...

14 Haziran Çarşamba gününün hava durumu ayrıntıları belli oldu. Meteoroloji güncel hava verilerini şöyle paylaştı: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Muğla,Aydın'ın iç kesimleri, Malatya, G. Antep ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.