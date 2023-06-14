CHP kulisi! Kılıçdaroğlu'nun 'gemiyi götüreceği sağlam liman' belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gemiyi sağlam limana götüreceğim" sözleri gündeme oturdu. CHP kurmaylarına göre Kılıçdaroğlu, “kaptan ve sağlam liman” örnekleriyle, 2024 yerel seçimlerine kendi liderliğinde gitme kararlılığını ortaya koydu.

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Cumhuriyet Halk Partisi’nde seçim sonrasında başlayan “değişim” tartışması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sonrasındaki ilk grup toplantısında yaptığı açıklamalarla yeni boyut kazandı.

TBMM grup toplantısında 'değişimin önünü sonuna kadar açacağını' söyleyen Kılıçdaroğlu’nun, “Gemiyi sağlam limana götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi sağlam limana götüreceğimi herkes bilsin” ifadeleri dikkat çekti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu “cumhurbaşkanı adayı” olarak veda ettiği Meclis grubuna, dün bambaşka bir gündemle döndü. Parti içinden yükselen “değişim” taleplerine yanıt verdiği konuşmasında, “değişimin önünü sonuna kadar açacağını” söyledi, ancak “Gemiyi sağlam limana götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi sağlam limana götüreceğimi herkes bilsin” sözleriyle bir anlamda değişimin koşulunu da açıkladı.

“Gemiyi yerel seçime kadar götürecek”

BBC Türkçe'nin haberine göre, CHP’de ağırlıklı görüş Kılıçdaroğlu'nun bu sözleriyle, Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere kadar “partisinin başında kalacağı” mesajı verdiği yönünde.

CHP liderinin seçimden sonra genel başkanlıktan ayrılmayı hiç düşünmediğini belirten parti kurmayları, “geminin sağlam götürüleceği liman” olarak da yerel seçimleri işaret ettiğini belirtiyorlar. CHP liderinin birkaç gün sonra yapacağı açıklamalarla bu hedefini daha net olarak ortaya koyacağı ve Meclis’in kapanmasından sonra da il ilçe kongreleri için yoğun bir çalışmanın başlayacağına dikkat çekiyorlar.

Edinilen bilgiye göre yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) oluşumunda parti örgütlerini kendisine bağlayan Kılıçdaroğlu, yeni bir örgütlenme modeline geçecek. Bu çerçevede her bölgeye örgütlerden sorumlu koordinatör atanacak. Parti kulislerinde CHP liderinin eski milletvekili veya il başkanları arasından bu yönde görevlendirme yapabileceği konuşuluyor.

Örgüt koordinatörleri ayrıca, yerel seçim sürecinde saha çalışmalarını örgütleme ve 14 Mayıs seçimlerinde ulaşılamayan kesimlere ulaşmada etkin rol oynanmasını sağlamakla görevlendirilecek.

Ayrıca kapsamlı bir tüzük değişikliği için de komisyon oluşturulması gündemde. Parti içinde bazı kesimler, genel başkana belli kontenjan tanınması koşuluyla, komisyon üyelerinin Parti Meclisi'nden seçilmesini istiyor.

Parti bölünür endişesi

Parti içinde çok geniş bir kesimde “değişim” talebi seslendirilse de zamanlama konusunda iki farklı görüş olduğu görülüyor.

İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu kesimler, Kılıçdaroğlu'nun partiyi kurultaya götürmesi ve yeniden aday olmaması, yoluna “onursal genel başkan” olarak devam etmesi gerektiğini savunuyor.

Genel merkez yönetimi ise seçimlere kadar partinin başında kalması gerektiği görüşünde. Buna gerekçe olarak da seçimler öncesinde partide genel başkanlık kavgası yaşanmasının bölünmeye yol açabilecek olması gösteriliyor ve bunun yerel seçimlerde de, başta büyükşehirler olmak üzere, yenilgi anlamına geleceğini savunuluyor.

Kılıçdaroğlu’nun başta İmamoğlu olmak üzere başarılı belediye başkanlarının genel başkanlık kavgasına girmeden yerel seçimlere odaklanmalarını istediğine işaret ediliyor. O nedenle de bu tutumundan geri adım atması beklenmiyor.