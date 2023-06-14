Spor Toto 16 Yaş Altı Atletizm Kulüpler Ligi yarın İzmir'de başlayacak

İzmir'de düzenlenecek Spor Toto 16 Yaş Altı Atletizm Kulüpler Ligi, yarınki müsabakalarla başlayacak.

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Seha Aksoy Atletizm Pisti'ndeki organizasyonda kızlarda 20, erkeklerde 19 takım mücadele edecek. Yarın 100 metre engelli seçmeleriyle başlayacak organizasyon, 16 Haziran Cuma günkü yarışlarla tamamlanacak.

Kulüpler Ligi'nde yer alacak takımlar şöyle:

Kızlar: Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Başakşehir Belediyespor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Kayseri Maratonspor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Eskişehir Büyükşehir Belediyespor, ENKA, Odunpazarı Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Erciyes Dorukspor, Adana Gençlik ve Spor, Bursa Gökkçespor, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Antalyaspor, Kocaeli Gençlilk Hizmetleri, Gaziemir Belediyesspor, İzmir Karşıyaka Atletizm Kulübü.

Erkekler: Başakşehir Belediyespor, Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikler, Fenerbahçe, Osmangazi Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Olimpikspor, Kayseri Maratonspor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Rize Özel İdarespor, ENKA, Odunpazarı Gençlik ve Spor, Bursa Gökçespor, Adana Büyükşehir Belediyespor, Muş Gençlik ve Spor, Antalyaspor, Kocaeli Gençlik Hizmetleri, Konya Büyükşehir Belediyespor, Denizli Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray.