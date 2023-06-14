İzmir'de yaklaşık 1 milyar liralık naylon fatura ele geçirildi

İZMİR'de düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyar liralık naylon fatura ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vergi suçundan aranması olan A.D'nin Konak ilçesindeki ofisine operasyon düzenledi.

Ofisteki aramada 10 doldurulmuş senet, 3 çek, 3 satış sözleşmesi, 2 bilgisayar, 2 pos cihazı, 13 firmaya ait 17 kaşe, 16 klasör farklı şirketlere ait kuruluş belgeleri, vekaletnameler ve imza sirküleri, farklı kişilere ait çok sayıda vekaletname ile farklı firmalara kesilmiş ve yaklaşık değeri 1 milyar lira olan naylon fatura ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.D'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.