Eda Ece ne dedi depremzede sözleri nedir, olay çıktı, özür diledi

FOX'un beyin yakan dizisi Yasak Elma'da Yıldız karakterine hayat veren oyuncu Eda Ece katıldığı bir ödül töreninde depremzedeler için tepki çeken açıklamalar yaptı. Kısa sürede Eda Ece'nin konuşması, depremzede hakkındaki sözleri sosyal medyada düştü ve tepki yağdı. Peki Eda Ece ne dedi, Eda Ece'nin depremzedeler için söylediği sözler neler?

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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin bir ödül töreninde söyledikleri sosyal medyada infial yarattı. Depremzede vatandaşlar hakkında konuşan Eda Ece söyledikleri il şok etti. 11 ili yıkan büyük depremler sonrası yardım için en önlerde olan isimlerden birisi Eda Ece'nin bu sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. Peki Eda Ece ne dedi, depremzede sözleri neler?

Oyuncu Eda Ece, katıldığı bir ödül töreninde depremzede vatandaşları hedef alarak, oy tercihleri ile açık biçimde alay etti.

Oyuncu Eda Ece, katıldığı bir ödül töreninde depremzedeleri hedef alan sözleriyle büyük tepki çekti. Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların oy tercihlerine alaycı bir dille atıf yapan Ece, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse." dedi.

Açıklama sonrası kahkaha

Eda Ece, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" gibi skandal sözler kullandı. Ece'nin sözlerine salonda bulunanların kahkaha atması ise ayrıca dikkat çekti.