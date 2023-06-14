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Yangın hortumundan 9,4 kilogram uyuşturucu çıktı!

Yangın hortumundan 9,4 kilogram uyuşturucu çıktı!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, yangın hortumunun içine gizlenmiş 9 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, yurt dışına gönderilmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen bir kargoyu risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında incelemeye aldı.

Narkotik dedektör köpekleri, arama sırasında kargo gönderisine tepki verdi. Ekipler, bunun üzerine kargoyu açarak fiziki arama yaptı.

Kargonun içinden yangın hortumu çıktığı görülürken köpeklerin tepkisi üzerine hortumun bir kısmı kesilerek içi kontrol edildi. Hortumun içinde beyaz kristal maddelerin olduğu belirlendi.

Alınan numunenin uyuşturucu test kitiyle analizi neticesinde maddenin sentetik uyuşturucu olduğu anlaşıldı. Operasyonda, 9 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişiye yönelik adli işlem yapıldı.

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