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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki ilk maçında yarın Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

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Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da oynanacak karşılaşma, TSİ 16.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

A Milli Takım, Sırbistan karşısında salondan galip ayrılarak organizasyona iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.

D Grubu'nda Türkiye ve Sırbistan'ın yanı sıra Slovakya ve Macaristan yer alıyor. Grupta yarın Slovakya ile Macaristan ise TSİ 13.15'te karşılaşacak.

Avrupa Şampiyonası kadrosu

Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Alperi Onar, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Esra Ural Topuz, Feride Şevval Akalan, Gökşen Fitik, İlayda Güner, Meltem Yıldızhan, Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Teaira Mc Cowan, Tilbe Şenyürek.

Türkiye'nin maç programı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki maç programı TSİ şöyle:

Yarın:

16.00 Türkiye-Sırbistan

16 Haziran Cuma:

13.15 Macaristan-Türkiye

18 Haziran Pazar:

21.45 Türkiye-Slovakya

Turnuva formatı

Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası'nda toplam 16 takım, dörderli şekilde 4 grupta mücadele edecek.

Maçların ardından grubunu lider tamamlayan takımlar, doğrudan çeyrek finale kalacak. Grup ikincileri ile üçüncüleri ise 19 ve 20 Haziran tarihlerinde çapraz eşleşmeyle birbiriyle karşılaşacak ve kazanan taraflar, son 8 takım arasına adını yazdıracak.

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçları 22 Haziran'da, yarı finaller ise 24 Haziran'da yapılacak. Şampiyona, 25 Haziran'daki final ve üçüncülük maçlarıyla tamamlanacak.

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