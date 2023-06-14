Süreyya Yalçın kaç kilo, eski ve yeni hali nasıldı? Süreyya Yalçın mide ameliyat mı oldu?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Miami'den Bodrum'a tatil gelen Süreyya Yalçın bu kez aşırı zayıf halleri ile korkuttu. Son halini görenler resmen erimiş demekten kendini alamadı. Her ne kadar Süreyya Yalçın çok sağlıklıyım dese de yıllar içindeki değişimi şok etti 15 kiloyum, sıfır bedenin diyen Süreyya Yalçın'ın eski ve yeni haline bir bakın...

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Son günlerde Süreyya Yalçın yine Bodrum'a bomba gibi düştü. Her yıl olduğu gibi eşi Antakyalı işadamı Ozan Baran ile Miami'den Bodrum'a tatile gelen Süreyya Yalçın aşırı zayıf halleri ile sevenlerini korkuttu. Çok kilo verdiği gözlenen Süreyya Yalçın hasta mı soruları bile akıllara geldi. Aşırı zayıfsın, resmen erimişsin yorumlarına kayıtsız kalamayan Süreyya Yalçın yaptığı açıklama ile şok etti. 15 kilo verdim, doktor kontrolünde zayıfladım, sağlıklıyım ve sıfır bedenim diyen Süreyya Yalçın'ın esli ve yeni hali arasında çok fark var. Sosyetenin en gözde isimlerinden biri olan Süreyya Yalçın 39 yaşında ve aslen Diyarbakır Ergani doğumlu. Babası ise merhem Faruk Yalçın'dır. Aynı zamanda FenerbahçeSpor Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım’ın da kuzenidir.

Sağlığım yerinde

Miami 'de yaşayan Süreyya Yalçın, kısa sürede verdiği 15 kilo ile gündeme gelmişti. Yalçın verdiği bir röportajda "Eşim de detoks yapıyor. Bu süreçte yağlı yiyeceklerden, gazlı içeceklerden, sigara içilen ortamlardan bile uzak duruyoruz" demişti.

Yalçın daha önce aşırı kilo vermesiyle ilgili sorulara “Gayet sağlıklı ve iyiyim. Hiçbir problemim yok” şeklinde cevap vermişti.