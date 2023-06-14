14 Haziran 2023 altın ne kadar oldu? Gram altında rekora devam gözler ABD'den gelecek kritik veride

Altın fiyatlarında ibre bugün de yukarı yönlü. Gram altın yeni güne yükselişle başladı ve 1480 lirayı aştı. Uzmanlara göre yükseliş devam edecek ve gramda 1500'lü rakamlar görülecek. İşte güncel altın fiyatları...

Abone ol

Dün altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.477 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1.481 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.430 lira, Cumhuriyet altını da 9.840 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı 1.946 dolardan alıcı buluyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 ve 1.930 doların destek olduğunu ifade eden analistler, 1.970 ve 1.980 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.