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Emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi hesaplara yatıyor! SGK ödeme takvimini açıkladı

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Emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi hesaplara yatıyor! SGK ödeme takvimini açıkladı

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ödeme takvimi belli oldu. Maaşlar ve bayram ikramiyesi Kurban Bayramı öncesi erken ödenecek. Nisan ayında yüzde 82 artışla bin 100 liradan 2 bin liraya çıkarılan bayram ikramiyesi için yeni bir artış da masada bulunuyor.

Emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi hesaplara yatıyor! SGK ödeme takvimini açıkladı

Haziran ayı emekli maaşları ve bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı öncesinde 16 milyon vatandaşa emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi yapılacağını açıkladı. 

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Emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi hesaplara yatıyor! SGK ödeme takvimini açıkladı

Sabah'dan Mete Dirice'nin haberine göre; SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı dahil tüm ödemelerin bayramdan önceki 19-25 Haziran haftasında yapılması planlanıyor.

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Emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi hesaplara yatıyor! SGK ödeme takvimini açıkladı

SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 19 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında ödenmesi planlanıyor.

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Emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi hesaplara yatıyor! SGK ödeme takvimini açıkladı

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılması gündemde.

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