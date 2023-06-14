Emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi hesaplara yatıyor! SGK ödeme takvimini açıkladı

Haziran ayı emekli maaşları ve bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı öncesinde 16 milyon vatandaşa emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi yapılacağını açıkladı.