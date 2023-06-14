Tanju Özcan kimdir, neden CHP'den ihraç edildi? Tanju Özcan aslen nereli?

CHP'den 1 yıllığına ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, cezasının sona ermesiyle partisine geri döndü. Bu gelişme sonrası Tanju Özkan'ın hayatı ve neden CHP'den ihraç edildi merak edildi. Tanju Özkan kadın parti üyesi ile yaşadığı tartışma sonucu partiden ihraç edilmişti. Peki Tanju Özkan kimdir, aslen nereli, eşi Meral Özcan kimdir?

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CHP'den 1 yıl ihraç edilen Tanju Özkan partisine geri döndü. Partisine dönme kararını sosyal medyadan paylaşan Özcan "Ben Tanju... Döneceğim dedim mi dönerim!" ifadelerini kullandı. Bu gelişme sonrasında Tanju Özkan'ın neden partisinden ihraç edildiği ya da çıkarıldığı merak konusu oldu. Tanju Özkan partisinin kadın üyesi ile yaşadığı tartışma sonucu partiden ihraç edilmişti. Aslen Bolu Mengenli olan Tanju Özkan 1973 doğumlu. Tanju Özkan'ın eşi Meral Özcan'dır.

1 yıllığına ihraç edilmişti

Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi'nin bir kadın üyesiyle yaşadığı diyalog sonrasında parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle disipline sevk edilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a 1 yıl geçici çıkarma cezası vermişti.

Özcan hakkındaki verilen kararın süresinin dolmasının ardından partisine geri döndü. Sosyal medya hesabından parti kararını paylaşan Özcan, " "Ben Tanju... Döneceğim dedim mi dönerim!" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan kimdir?

Tanju Özcan 1973 yılında Bolu Mengen'de doğdu. Anne ve babası öğretmen olan Özcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde CHP'den Bolu belediye başkan adayı oldu fakat seçilemedi. 2011 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Bolu milletvekili olarak meclise girdi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde tekrar CHP Bolu milletvekili olarak meclise girdi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde de CHP Bolu milletvekili olarak meclise girdi. 2018 Türkiye genel seçimlerinde bir kez daha Bolu milletvekili seçildi.



10 sene aradan ve 3 dönem milletvekilliğinden sonra 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP'den tekrar Bolu belediye başkanlığına aday gösterildi. Özcan aldığı %52.71 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.

TANJU ÖZCAN'IN EŞİ KİMDİR?

Tanju Özcan 1999 yılından beri Meral Özcan ile evlidr. Çiftin Can isminde bir oğulları vardır.