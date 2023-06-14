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Ağır hasarlı binayı yıkan kepçe operatörü enkaz altında kaldı

Ağır hasarlı binayı yıkan kepçe operatörü enkaz altında kaldı

GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde depremde ağır hasar alan bir binanın yıkımını gerçekleştiren iş makinesi, yıkılan binanın enkazı altında kaldı. İş makinesi ile birlikte enkaz altında kalan kepçe operatörü hafif yaralanırken kendi imkanlarıyla enkazdan çıkmayı başardı.

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Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ağır hasar alan ve boşaltılan binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan ve depremde ağır hasar alan 8 katlı bir binanın iş makinesi ile birlikte yıkımını gerçekleştiren kepçe operatörü C.D., binanın 3. katına geldiğinde ise tavanın çökmesi sonucu kullandığı iş makinesi ile birlikte bir kat aşağıya düştü.

İş makinesi ile birlikte enkaz altında kalan kepçe operatörü hafif şekilde yaralanırken kendi imkanları ile enkazdan çıkmayı başardı.

Yaralı operatör C.D. müracaat ettiği sağlık merkezinde tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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