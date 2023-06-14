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Bursa ve Kayseri'de PKK ve DEAŞ operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

Bursa ve Kayseri'de PKK ve DEAŞ operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

BURSA ve KAYSERİ'de terör örgütleri PKK ile DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 21 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK/YPG bünyesindeki 12 kişi ile 12 DEAŞ mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı.

Sabaha karşı düzenlenen operasyonlarda, yabancı uyruklu 24 şüpheliden 20'si Bursa'da, biri Kayseri'de yakalandı.

Gözaltına alınan 21 zanlının emniyetteki işlemleri ve diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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