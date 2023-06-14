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Metruk bina mahallenin kabusu oldu! Saçılan kötü kokudan durulmuyor, nedeni ise...

Metruk bina mahallenin kabusu oldu! Saçılan kötü kokudan durulmuyor, nedeni ise...

ESKİŞEHİR'de 2 hafta önce etrafındaki koruma demirlerinin kaldırıldığı metruk binadan kötü kokular çevreyi rahatsız ederken, bölgedeki vatandaşlar duvardan düşen mozaik taşlar sebebiyle tedirgin olduğunu söyledi.

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Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Demirciler Sokak üzerindeki metruk bir binadan saçılan kötü koku dikkatleri çekiyor. Kullanılmayan binanın etrafındaki koruma demirlerinin yıkım için kaldırıldığı düşünülürken, yaklaşık 2 haftadır hiçbir şey yapılmaması ve binadaki kötü kokunun daha da hissedilir hale gelmesi vatandaşların tepkisini çekti.

Özellikle sıcak havalarda adeta ‘leş’ kokusu aldığını belirten çevre esnafı, bina içerisinde çok fazla ölü kedi olduğunu ve demirlerin kaldırılmasıyla bu kokunun daha etkili olduğunu söyledi. Öte yandan yıkılmayan binanın kendileri için risk teşkil ettiğini belirten esnaf, yağışlı havalarda binadaki mozaik taşların aşağıya düştüğünü ifade etti.

“Binanın alt tarafında 4-5 tane ölü kedi var, içleri bile boşalmış”

Bölgede tostçuluk yapan Fuat Güzelyıldız, kötü kokunun binanın içerisindeki ölü kedilerden geldiğini. Bazı zamanlar bu durumdan müşterilerinin de rahatsızlık duyduğunu dile getiren Güzelyıldız, “Binanın alt tarafında 4-5 tane ölü kedi var, içleri bile boşalmış. Havalar sıcak olunca çok kötü kokuyor. Bizi rahatsız etmesini geçtim, müşteriler de rahatsız oluyor.

Bazen dışarıya oturmak istemiyorlar, içeriye geçiyorlar. Burası yaklaşık 2 haftadır böyle açık duruyor. Artık en kısa süre içerisinde yıkılmasını istiyoruz. Ayrıca depremden sonra burası bizi daha da fazla endişelendirdi.

Yağmur yağınca duvarlardaki mozaik taşlar aşağıya düşüyor. Bir süre önce benim motorumun farına da düştü, camı kırıldı” dedi.

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