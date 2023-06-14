Gurbetçiler valizlerini topluyor! Tatil için yurda gelişler başladı

Avrupa'da yaşayan Türklerden, yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmeyi planlayanların yurda gelişlerindeki yoğunluk gelecek hafta artmaya başlayacak.

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Emekli ya da okul çağında çocuğu olmayan Avrupa'da yaşayan Türklerin bir kısmı haziran ayı başında Türkiye’ye gelmeye başladı ancak okul çağında çocuğu olanlar ise okulların tatil edilmesini bekliyor.

Yaşadıkları ülkelerde okulların tatil edilmesiyle Avrupa’da yaşayan Türklerin sıla yolculuğunda yoğunluğun artması bekleniyor.

Özellikle Kapıkule Sınır Kapısı olmak üzere Avrupa'ya açılan diğer sınır kapılarında gelecek haftadan itibaren temmuz sonuna kadar yoğun geliş trafiği ön görülüyor.

Almanya'da Türklerin yoğun yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde okullar 22 Haziran Perşembe günü tatile girecek.

Bu süreçte yaklaşık 1 milyon Türkün yaşadığı eyalette yıllık izinlerini geçirmek için baba ocağına gelmeyi planlayanlar yola çıkacak.

Özellikle gelecek hafta cuma ve cumartesi günü eyaletteki Düsseldorf, Duisburg, Leverkusen, Dortmund, Köln, Essen, Bochum, Bonn, Solingen, Remscheid gibi şehirlerde yaşayan Türklerin yoğun gelişleri bekleniyor.

Edirne Valiliği koordinasyonunda sınır kapılarındaki yoğun trafiğin herhangi bir aksamaya neden olmaması amacıyla önlemler bu yılda alındı.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında dönemsel olarak oluşan yoğunluğun karşılanması için hem gümrük hem de emniyet personeli takviyesi yapıldı.

Gelişler devam ediyor

Bu arada yıllık izinlerini geçirmek üzere yaşadıkları ülkelerden yola çıkan gurbetçilerin "memleket yolculuğu" devam ediyor.

Avrupa'dan Türkiye'ye geçiş yapılan sınır kapılarında yoğun olmasa da hareketli günler yaşanıyor.

Sınır kapılarındaki işlemlerini tamamlayan Avrupa'da yaşayan Türkler memleketlerine doğru yola çıkıyor.

"Bayrak, millet ve devlet bizim için çok önemli"

Avusturya'dan yola çıkarak Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Nihat Oyantaş, AA muhabirine Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yıl boyunca memleket hasreti çektiklerini anlatan Oyantaş, Kurban Bayramı ve tatilini aile büyükleriyle geçireceğini dile getirdi.

Sınırdan geçtikten son tarifsiz duygular yaşadığını belirten Oyantaş, şunları kaydetti:

"Vatanımızı çok özlüyoruz. Sınırdan geçince çok mutlu oluyoruz. 'Anlatılmaz, yaşanır' diye tarif edeceğimiz duygular. Dün işten çıktık, içimizdeki gelme hissiyle bir an önce Türkiye'ye yola çıktık. Şimdi Edirne'ye geçeceğiz tava ciğer yiyeceğiz, ardından cami ziyareti yapacağız. Bu duygu yoğunluğu başka bir yerde yok." dedi.

Almanya'dan gelen Osman Yıldırım da Türkiye'ye her gelişinde farklı duygular yaşadığını ifade etti.

Tatilleri dört gözle beklediklerini belirten Yıldırım, "Türkiye'yi vatanımı çok seviyorum. Bayrak, millet ve devlet bizim için çok önemli. Ülkemiz çok güzel. Bazı kıymetini bilmeyenler var ama Türkiye'miz çok güzel. Kurban Bayramı'nı da ülkemizde geçireceğiz. Bayram, tüm Müslüman alemine hayırlı olsun. Allah herkese sağlık ve huzur versin." diye konuştu.