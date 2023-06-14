Dolar-Euro uçuyor, Bitcoin çakıldı! Gözler kritik FED kararında

Dolar/TL güne yükselişle başladı.14 Haziran 2023 dolar 23,6740 seviyelerinden işlem görüyor. Euro 25,5450'de bulunurken, Bitcoin 26 bin sınırının altına geriledi. Lider kripto para geçtiğimiz aylarda 30 bin sınırını aşmış ve yatırımcısının yüzünü güldürmüştü. İşte haftanın üçüncü işlem gününde piyasalar...Abone ol
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 23,6740'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL 25,5450'de bulunurken, sterlin/TL yatay seyirle 29,8510'dan satılıyor.
Dolar endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 103,3 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışının hemen altında 1,0790 seviyesinde bulunuyor.
Gözler FED kararında
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.
Bitcoin ve alt coinler
Bitcoin 25.890 dolardan, Türk lirası karşısında ise 613.119 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.738, Cardano (ADA) 0,274 dolar civarlarında bulunuyor.