BIST 5.446
DOLAR 23,67
EURO 25,57
ALTIN 1.484,52
HABER /  EKONOMİ

Dolar-Euro uçuyor, Bitcoin çakıldı! Gözler kritik FED kararında

Dolar-Euro uçuyor, Bitcoin çakıldı! Gözler kritik FED kararında

Dolar/TL güne yükselişle başladı.14 Haziran 2023 dolar 23,6740 seviyelerinden işlem görüyor. Euro 25,5450'de bulunurken, Bitcoin 26 bin sınırının altına geriledi. Lider kripto para geçtiğimiz aylarda 30 bin sınırını aşmış ve yatırımcısının yüzünü güldürmüştü. İşte haftanın üçüncü işlem gününde piyasalar...

Abone ol

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 23,6740'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL 25,5450'de bulunurken, sterlin/TL yatay seyirle 29,8510'dan satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 103,3 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışının hemen altında 1,0790 seviyesinde bulunuyor.

Gözler FED kararında

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Bitcoin ve alt coinler

Bitcoin 25.890 dolardan, Türk lirası karşısında ise 613.119 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH)  1.738, Cardano (ADA) 0,274 dolar civarlarında bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Serdar Dursun'a Süper Lig'den talip çıktı
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Serdar Dursun'a Süper Lig'den talip çıktı
Gurbetçiler valizlerini topluyor! Tatil için yurda gelişler başladı
Gurbetçiler valizlerini topluyor! Tatil için yurda gelişler başladı
Sınav kaygısıyla baş etmenin yollarına ilişkin uzmanından tavsiyeler
Sınav kaygısıyla baş etmenin yollarına ilişkin uzmanından tavsiyeler
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
Evde bakım maaşı alana bayram ikramiyesi 2 bin lira ödenecek mi?
Evde bakım maaşı alana bayram ikramiyesi 2 bin lira ödenecek mi?
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Bakan Göktaş duyurdu: 2.4 milyar lira hesaplara yatmaya başladı
Bakan Göktaş duyurdu: 2.4 milyar lira hesaplara yatmaya başladı
Tekirdağ'da uçak parçası üretecek fabrikanın temeli atıldı!
Tekirdağ'da uçak parçası üretecek fabrikanın temeli atıldı!
Bursa ve Kayseri'de PKK ve DEAŞ operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı
Bursa ve Kayseri'de PKK ve DEAŞ operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı
Ağır hasarlı binayı yıkan kepçe operatörü enkaz altında kaldı
Ağır hasarlı binayı yıkan kepçe operatörü enkaz altında kaldı
Kalp sağlığı için en iyi beslenme yöntemi Akdeniz tipi diyet!
Kalp sağlığı için en iyi beslenme yöntemi Akdeniz tipi diyet!
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! MSB: 41 terörist etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! MSB: 41 terörist etkisiz hale getirildi