Şehit cenazesinde ortalığı geren CHP'li vekil hakkında şok iddia! Gaffar Yakınca paylaştı

Mersin'de şehit cenazesinde dua eden hocaya "Hoca Atatürk'e de söyle" diyerek bağırarak müdahale eden CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır hakkındaki şok iddiayı Aydınlık yazarı Gaffar Yakınca, gündeme getirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in toprağa verildiği cenaze töreninde hoca dua ederken CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın müdahalede bulunarak ortamı germesi, şehit yakınlarının tepkisini çekmişti.

Söz konusu vekille ilgili ayrıntıyı Aydınlık yazarı Gaffar Yakınca, "Atatürk ölçüm dedektörü" başlıklı yazısında paylaştı.

CHP'ye yakın Cumhuriyet gazetesinin 9 Nisan tarihli haberinde Çakır hakkında çok sayıda suç kaydının olduğu ve aday gösterilmesinin teşkilatta kopuşlara yol açabileceğinin yazıldığı ortaya çıktı. İşte Yakınca'nın yazısının ilgili bölümü:

"Cumhuriyet gazetesi “suç makinesi” diye başlık atmış"

"CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ı, adaylığı açıklanınca Cumhuriyet gazetesinde çıkan bir haberden hatırlıyoruz. CHP yandaşı Cumhuriyet, Çakır için “suç makinesi” diye başlık atmış, 2006 yılından beri hırsızlık dahil pek çok suçtan kaydı olduğunu iddia etmişti.

Taze milletvekili Çakır, bir şehit cenazesine gitmiş. Namazı kıldıran hocaya sataşınca da şehit yakınlarından, cenazeye katılanlardan tepki görmüş.

"Atatürk ölçümü yapan CHP’liler"

Aslı nedir diye soruşturdum. Söylenene göre Çakır, imama “Atatürk’ün de adını an!” diye laf atıyor, olaylar da ondan sonra başlıyor. Doğru ya da değil, konu ne olursa olsun şehit cenazesinde hır çıkarmaya kalkmak tuhaf bir ruh haline işaret ediyor.

Rozet-rakı-gardırop Atatürkçülüğünün doğal bir uzantısı da bu “Atatürk ölçüm dedektörlüğü”. CHP’liler her bayramda, her cenazede, her törende, her düğünde-nişanda pusuya yatıp bekliyorlar: Atatürk’ün adı anılacak mı anılmayacak mı?

Bu hassasiyeti gören birinin CHP’nin Atatürk’e bağlılığı karşısında gözleri yaşarır. Yalnız küçük bir sorun var… Lohusa ziyaretinde, ölü kırkında bile Atatürk ölçümü yapan CHP’liler, öte yanda Atatürk’ün reddettiği ne kadar iş varsa onlarla meşgul olmaktan pek utanmıyorlar.

Emperyalistlerle içli dışlı, terör örgütleri ile sıkı fıkı, Türk bayrağına mesafeli, Türk milletine küskün, köylüye hakaret eden, memuru tehdit eden, devlete katil diyen bir CHP…

Ama laf sırası gelince bolca Atatürk!

Oysa halk sizin ağzınızdan ne kadar Atatürk sözü çıktığına değil, Atatürk’ün kurduğu devlete ne kadar sadık kaldığınıza, onun ideallerine ne kadar bağlı olduğunuza bakar. Bir yandan çocuklarımızı öldüren PKK ile iş tutup diğer yandan şehit cenazesinde artistlik yapmaya kalkarsanız “otur oturduğun yerde” demeyi bilir."

