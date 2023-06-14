Ekrem İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası ilk açıklama! Her şey çok güzel olacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu, seçim hezimetinin ardından üçüncü kez baş başa görüştü. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından İstanbul'a dönen Ekrem İmamoğlu, toplantıyla ilgili ilk kez konuştu. İmamoğlu, "Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" dedi.

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Seçimlerin kaybedilmesinin ardından peş peşe yaptığı "değişim" açıklamaları CHP Genel Başkanlığı'na adaylık şeklinde yorumlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimleri'nden sonra 3'üncü kez bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun basına kapalı görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmenin ardından bugün saat 14.00'da İstanbul Havalimanı'na gelen Ekrem İmamoğlu basın mensuplarının görüşme ile sorusuna "Görüşeceğiz tabii, Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" dedi.