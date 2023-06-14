BIST 5.440
DOLAR 23,57
EURO 25,49
ALTIN 1.475,16
HABER /  POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası ilk açıklama! Her şey çok güzel olacak

Ekrem İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası ilk açıklama! Her şey çok güzel olacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu, seçim hezimetinin ardından üçüncü kez baş başa görüştü. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından İstanbul'a dönen Ekrem İmamoğlu, toplantıyla ilgili ilk kez konuştu. İmamoğlu, "Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" dedi.

Abone ol

Seçimlerin kaybedilmesinin ardından peş peşe yaptığı "değişim" açıklamaları CHP Genel Başkanlığı'na adaylık şeklinde yorumlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimleri'nden sonra 3'üncü kez bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun basına kapalı görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmenin ardından bugün saat 14.00'da İstanbul Havalimanı'na gelen Ekrem İmamoğlu basın mensuplarının görüşme ile sorusuna "Görüşeceğiz tabii, Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
KAGİDER'in yeni başkanı Esra Bezircioğlu oldu
KAGİDER'in yeni başkanı Esra Bezircioğlu oldu
Zabıta sayarken yoruldu! Dilencinin üzerinden çıkan para öyle böyle değil
Zabıta sayarken yoruldu! Dilencinin üzerinden çıkan para öyle böyle değil
Kabine toplandı emeklinin bayram ikramiyesine zam belli oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Kabine toplandı emeklinin bayram ikramiyesine zam belli oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
Fransa'da kuraklık alarmı! Yer altı su seviyeleri düştü!
Fransa'da kuraklık alarmı! Yer altı su seviyeleri düştü!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Samsun'da korkunç olay! 6 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki kuzenini öldürdü
Samsun'da korkunç olay! 6 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki kuzenini öldürdü
Mina Bilişik kimdir, kaç yaşında? Mehmet Şef'in gelini oğlu Emre'nin eşi kimdir?
Mina Bilişik kimdir, kaç yaşında? Mehmet Şef'in gelini oğlu Emre'nin eşi kimdir?
Çılgına döndü, ters yönde 4 nala koştu! Tekirdağ'da at arabası yayaya çarptı, sahibi bırakıp kaçtı
Çılgına döndü, ters yönde 4 nala koştu! Tekirdağ'da at arabası yayaya çarptı, sahibi bırakıp kaçtı
Kore'de sanal savaş! Kuzey Kore, sahte arama motoru yaptı!
Kore'de sanal savaş! Kuzey Kore, sahte arama motoru yaptı!
Beşiktaş, Kosova'daki 17 yaş altı futbol turnuvasında mücadele ediyor
Beşiktaş, Kosova'daki 17 yaş altı futbol turnuvasında mücadele ediyor
Ege'nin 100 büyük firma sıralamasında ilk üç değişmedi
Ege'nin 100 büyük firma sıralamasında ilk üç değişmedi