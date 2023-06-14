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KAGİDER'in yeni başkanı Esra Bezircioğlu oldu

KAGİDER'in yeni başkanı Esra Bezircioğlu oldu

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin (KAGİDER) 11. Olağan Genel Kurulu'nun ardından gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısında Esra Bezircioğlu 2023-2025 dönemi KAGİDER Başkanı olarak seçildi.

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KAGİDER'den yapılan açıklamaya göre, dernek, 11. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Genel kurulda yapılan seçim sonucunda 2023-2025 dönemi KAGİDER Yönetim Kurulu belirlendi.

Buna göre, asil üyeler, Esra Bezircioğlu, Şila Gök, Güzin İlker, Kıvılcım Pınar Kocabıyık, Senur Akın Biçer, Dilara Koçak, Gülin Yücel, Neşecan Çekici ve Ahu Bade Özkan, yedek üyeler ise Manolya Tanla, Sevginar Baştekin, Beylem Leblebici Birsen, Seda Yekeler, Özlem Demirci Duyarlar, Beyza Beyzade Berkol, Selen Erdeniz Kahraman ve Zeynep Yağmur oldu.

Genel kurulu takiben yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında 2023-2025 Dönemi KAGİDER Başkanlığı'na Esra Bezircioğlu, Başkan Yardımcılığı görevlerine de Şila Gök ve Güzin İlker seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, önceki iki dönem Başkanı Emine Erdem'e teşekkürlerini sunarak, üstlendiği sorumluluktan dolayı onur duyduğunu belirtti.

Bezircioğlu, 13 yıldır üyesi olduğu, son 8 yıldır da yönetim kurullarında aktif görev aldığı KAGİDER'in yeni dönemde başkanlığına seçildiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Öncelikle beni bu göreve layık gören KAGİDER üyelerine çok teşekkür ederim. Son iki dönemde KAGİDER'in Başkanlığını başarılı bir şekilde yürütmüş, özellikle ülkemizin ve dünyamızın birçok zorluk yaşadığı son süreçte birbirinden başarılı projelere imza atmış Emine Erdem'den aldığım bu bayrağı daha ileriye taşımak için yeni yönetim kurulumuzun mesaisi ve tüm üyelerimizin katılımcı desteklerini harmanlayıp hepimiz çok çalışacağız."

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