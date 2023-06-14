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Kabine toplandı emeklinin bayram ikramiyesine zam belli oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Kabine toplandı emeklinin bayram ikramiyesine zam belli oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni bakanlarla ikinci ez toplandı. Toplantının gündemi ekonomi ağırlıklı olacak. Toplantıda önümüzdeki hafta ödenecek olan Kurban Bayramı ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı belli olacak. Alınacak kararları Erdoğan açıklayacak....

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bakanlarla Kabine'yi ikinci kez topladı. Beştepe'deki toplantıda asgari ücret zammı, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesine zam, enflasyonla mücadele süreci, kira artışında yüzde 25 uygulamasına devam edilip edilmeyeceği gibi kritik konular var.

Mehmet Şimşek yol haritasını anlatacak

Toplantıda ana gündem ekonomi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni dönemde uygulanacak politikalar hakkında kabineyi bilgilendirecek. Enflasyonun yol açtığı refah kaybını telafi edecek adımlar gündemde olacak.

Asgari ücrete zam görüşülecek

Kabine toplantısı gündeminde asgari ücret mesaisi olacak. Toplantıda tespit komisyonunun ilk toplantısının yansımaları masaya gelecek. Yüksek enflasyondan kaynaklanan refah kaybının önlenmesi için asgari ücrete yapılacak zam oranı, zammın istihdama etkisi ele alınacak. 30 Haziran'da süresi dolacak olan asgari ücrete devlet eliyle verilen prim desteğinin uzatılıp uzatılmayacağı da değerlendirilecek.

Emeklinin bayram ikramiyesi artacak mı?

Memura ilave refah payı verilmesi, 7 bin 500 liranın üzerindeki emekli aylıklarıyla ilgili kademeli düzenleme ile bayram ikramiyeleri de kabinede ele alınacak. Kurban Bayramı öncesi önümüzdeki hafta ödenecek olan bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. 
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