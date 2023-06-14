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Fransa'da kuraklık alarmı! Yer altı su seviyeleri düştü!

Fransa'da kuraklık alarmı! Yer altı su seviyeleri düştü!

Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Christophe Bechu, ülkede yer altı suları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu, yazın kurak geçebileceğini söyledi.

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Christophe Bechu, CNews'e verdiği demeçte ülkede bu yaz kuraklıkla karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulundu.

Özellikle Rhone Vadisi ve Akdeniz kıyısı gibi güney bölgelerinde kuraklık riskine karşı ciddi endişeleri olduğunu ifade eden Bechu, daha fazla su tasarrufu yapılması gerektiğini vurguladı.

Bechu, ülkenin yer altı sularının yüzde 66'sının haziran için normalin altında olduğunu, halihazırda 15 bölgede ciddi su kullanımı kısıtlamalarına gidildiğini söyledi.

Bechu, geçen yıl kuraklık nedeniyle yaşanan orman yangınlarının bu yaz da tekrarlanması riskinin olduğunu belirtti.

Son haftalarda ülkenin bazı bölgelerinde etkili olan sağanaklarda nemin bitkiler tarafından emildiğini söyleyen Bechu, bu yağışların yer altı su seviyelerine olumlu katkı sağlamayacağını ifade etti.

Fransa olası orman yangınlarına hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Ofisinin "benzeri görülmemiş iklim olayı" olarak nitelendirdiği geçen yılki orman yangınları, 72 bin hektar alanda etkili olmuş ve yaklaşık 60 bin kişinin tahliye edilmesine neden olmuştu.

Ülkenin yangınlara müdahale edecek uçak sayısının 38'den 47'ye çıkartılması dahil, yangınla mücadele imkanlarını geçen yıldan bu yana artırdığı bildirildi.

Hükümet ayrıca 3 bin 600 yedek itfaiyeciyi, kriz bölgelerine konuşlandırmak üzere hazır tutacak.

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