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Koyunhisar Savaşı tarihteki önemi, ne zaman yapıldı? Koyunhisar Savaşı kimler arasında yapıldı?

Koyunhisar Savaşı tarihteki önemi, ne zaman yapıldı? Koyunhisar Savaşı kimler arasında yapıldı?

Kuruluş Osman bu akşam sezon finali ile ATV ekranlarında yayınlanacak. Sezon finaline Osman Bey'in Koyunhisarı fethetmesi damga vuracak. Peki tarihte Koyunhisar Savaşı nasıl oldu, kimler arasında oldu? Koyunhisar Savaşı ve Koyunhisar fethi tarihteki önemi.

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Kuruluş Osman bu akşam unutulmaz bir sezon finali ise seyircisiyle buluşacak. Bu akşamli bölümde Osman Gazi Koyunhisar'ı fethedecek. Osman Gazi'nin yönetimindeki Osmanlı ordusu zaferle neticelenen Koyunhisar savaşını kimlerle yaptı, tarihte Koyunhisar savaşı önemi ve sonuçları

Koyunhisar Savaşı Kimler Arasında Yapıldı?

Bafeus Muharebesi yani Koyunhisar Savaşı, 18 – 27 Temmuz 1302 senesinde Osmanlı Beyliği ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşmiştir. Savaş, günümüz Bursa Yenişehir ilçesinde bulunan Hamidiye Köyünde yaşanmış ve bu savaş 9 gün devam etmiştir. Yaşanan 9 günün ardından Osmanlı Beyliği’nin zaferiyle neticelenmiştir.

Koyunhisar Savaşı’nın Kısaca Özeti

Osmanlı Beyliği, kuruluşunun hemen sonrasında Bilecik’in Yenişehir ilçesini kuşatarak ele geçirmiştir. Daha sonraki hedefleri İznik ve ardından da Bursa’dır. Osman Gazi yönetimindeki Osmanlı ordusu, İznik’i kuşatmıştır. Bu kuşatma üzerine Bizans valileri (tekfurları) imparatordan destek istemişlerdir. Bizans da yardım çağrısına karşılık Heteriarch Muzalon komutasında 2 bin kişilik bir ordu göndermiştir. Bu ordunun İznik’i koruma için gönderildiğini duyan Osman Gazi, Bizans ordusuyla Tekfurların ordusu bir araya gelmeden, Bizans ordusuna saldırmıştır.

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