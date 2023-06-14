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CHP'li Ahmet Kaya 'sanmıyorum' dedi: İmamoğlu'yla yolculuğumuzu sürdüreceğiz

CHP'li Ahmet Kaya 'sanmıyorum' dedi: İmamoğlu'yla yolculuğumuzu sürdüreceğiz

Eski CHP Trabzon milletvekili Ahmet Kaya, partisinin genel başkanlık koltuğuna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oturması gerektiğini söyledi. Kaya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar aday olmasını beklemediğini ifade etti.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları başta olmak üzere CHP'de değişim tartışmaları sürerken, CHP'li Ahmet Kaya'dan İmamoğlu mesajı geldi. 

Kadırga TV’ye verdiği demeci Twitter hesabından paylaşan Kaya, "Sn. Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi değişime güç verme ve yeni bir şeyler söyleme zamanıdır. Partimizin güzel yarınları için Sn. Ekrem İmamoğlu ile yol arkadaşlığına devam edeceğiz" ifadesini kullandı. 

Kaya, Kılıçdaroğlu'nun artık nokta koyması gerektiğini söyledi. Kaya, şöyle konuştu:
 
"Seçimin kaybedilmesinde baş aktör sayın genel başkanımız ve MYK üyelerimizdir, bizleriz. MYK üyeleri görevden alındı. Partide değişim hareketi başladı. Fakat bu değişimin sadece MYK üyeleri ile sınırlı kalması arzu edilen bir durum değil. Arkadaşlarımızla konuşuyorum. Genel başkanımız çok saygın bir isim, devleti çok iyi bilen iyi bir yönetici ama günün sonunda seçimi kaybettik. Birinci derecede sorumluluk genel başkanımıza aittir. Burada nokta koyması gerektiğini, aday olmaması gerektiğine inanıyorum.

"İmamoğlu, bu konuda söylenecekleri söylemiştir"

İmamoğlu, bu konuda söylenecekleri söylemiştir. İmamoğlu ile yol arkadaşlığı yapacağım bu süreçte. İmamoğlu da bir değişim olması gerektiği yönde düşüncelerini söyledi. Söylediklerinin arkasında duruyoruz. Genel başkanın aday olacağını düşünmüyorum. Zaman ilerledikçe partililerimizin 'artık kenarda durun lütfen, partinin emin adımlarla yürümesine katkı verin' diye görüşler geliyor, bunlar yoğunlaşacaktır. Genel başkanımızın da koltuk hırsı yok, Türkiye'yi refaha kavuşturmak istiyor, bu taleplere duyarsız kalmayacak ve gereğini yapacaktır."  

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