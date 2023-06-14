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Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantı tarihi belli oldu!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantı tarihi belli oldu!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'la 19 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'te asgari ücret için bir araya gelecek.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 13 Haziran'da yapmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçileri temsilen TÜRK-İŞ, işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetleri katılmıştı.

Yeni gelişmeye göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 19 Haziran'da gerçekleşecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'la 19 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'te asgari ücret için bir araya gelecek.

Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, işçiyi enflasyona ezdirmeyeceklerini belirterek, "Asgari ücrette de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat olsun, huzurlu olsun. Şu anda çalışmalar yapılıyor, bir an önce de inşallah kararı vereceğiz. Memur maaşlarına ilişkin adım da zaten temmuz ayındaki görüşmelerde atılacak." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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