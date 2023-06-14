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Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat verip illeri tek tek açıkladı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat verip illeri tek tek açıkladı!

 Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarına akşam saatlerine kadar devam edecek yağışlar için uyardı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.

Yağışlar Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde ise çok kuvvetli, yer yer şiddetli görülecek.

Sel, su baskını, yıldırım...

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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