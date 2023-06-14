Maviye Sürgün Aykut kimdir, gerçekte kim oynuyor, adı nedir? Dinç Daymen yaşı kaç?

Show TV'nin merakla beklenen dizisi Maviye Sürgün ilk ekran sınavını verdi. Konusu kadar oyuncu kadrosu ile de ilgi çeken dizide Maviye Sürgün Aykut kimdir? Maviye Sürgün Aykut gerçek adı ne? Dinç Daymen kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Maviye Sürgün dizisi Aykut kim? Dinç Daymen oynadığı diziler

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Maviye Sürgün Aykut kimdir? Show Tv Maviye Sürgün dizisi Aykut kimdir? Yeni dizi Maviye Sürgün başrolünde oynayan Aykut kimdir? Maviye Sürgün Aykut gerçek adı ne? Maviye Sürgün Aykut karakterini oynayan Dinç Daymen kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Dinç Daymen kimdir? Dinç Daymen'in oynadığı diziler, Dinç Daymen dizileri, Dinç Daymen instagram hesabı, Dinç Daymen hakkında bilgiler ve Dinç Daymen sosyal medya hesapları:

Maviye Sürgün Aykut kimdir? Serhat'ın oğlu Aykut kim?

Maviye Sürgün dizisinin karakterlerinden birisi olan Aykut rolünde Dinç Daymen'i izleyeceğiz. Dinç Daymen, Maviye Sürgün Aykut rolünü oynuyor. Serhat'ın oğlu Aykut olarak göreceğimiz Dinç Daymen, babasıyla hep karşı karşıya gelen asi bir evlat rolünde...

Maviye Sürgün Aykut Karakteri kimdir?

Show Tv'nin yeni yaz dizisi Maviye Sürgün karakterleri arasında Aykut çok merak ediliyor. Sezonun yeni dizileri arasına katılacak olan Maviye Sürgün Aykut rolünde Dinç Daymen karşımıza çıkacak. 23 Mayıs 1997 doğumlu olan Dinç Daymen 26 yaşında. Oyuncu Dinç Daymen 1997 yılında İstanbul’da doğdu. Genç oyuncu Dinç Daymen İstanbul'da doğdu. Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirmiştir.

Dinç Daymen hangi dizilerde oynadı?

Yakışıklı oyuncu Baş Belası dizisinde ilk defa kamera karşısına geçti. Özel Ders filminde ise Tibet rolünü canladırdı. Üçüncü projesi ise Maviye sürgün dizisi olacak.

Maviye Sürgün (Aykut, Dizi 2023)

Özel Ders (Tibet, Sinema Filmi 2022)

Baş Belası (Dizi 2021)

Dinç Daymen sosyal medya hesapları

İnstagram : @dincdaymen

» Maviye Sürgün dizisi oyuncuları

Caner Cindoruk (Ali Tarhun)

Damla Sönmez (Defne Boz)

Serkan Altunorak (Ozan Adar)

Bülent Şakrak (Hasan Yel)

Ayça Erturan (Zehra Uncu)

Ruhi Sarı (Serhat)

Hakan Salınmış (Salih)

Gökşen Ateş (Deniz Gencer Yakut)

Mina Koyuncular (Azra Tarhun)

Yaman Arslan (Arda Tarhun)

Dinç Daymen (Aykut)

Gürberk Polat (Murat)



Maviye Sürgün dizisi konusu

Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda’nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih’in (Hakan Salınmış) yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre sonra Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur.

Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne’dir (Damla Sönmez). Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir.

Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır. Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış̧ yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur.