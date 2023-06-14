İlham Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı kabul etti.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Türkiye'deki seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin zafer kazanması dolayısıyla tebriklerini Yıldırım'a iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinin her zaman olduğu gibi çok verimli geçtiği belirtilen kabulde, iki ülke arasındaki müttefikliğin çeşitli alanlarda ve yönlerde gelişmesi için ilgili bakanlıklara çalışmaların istikrarlı bir hızla yürütülmesi yönünde talimat verildiği hatırlatıldı.

Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinin başarılı geçtiğini belirten Yıldırım, beraberindeki heyetle Şuşa'ya gideceğini ve oradaki geniş kapsamlı imar ve ihya çalışmalarını yerinde göreceğini kaydetti.

Yıldırım, Aksakallar Konseyi Başkanı olarak Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde işbirliklerinin daha da gelişmesine katkı sunacağını ifade etti.

Kabulde, Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkanvekili Bursa Milletvekili Efkan Ala ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da yer aldı.